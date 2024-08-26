解剖學老師有問必答 生命教育是初衷

在解剖學課堂上，高雄醫學大學助理教授何宛怡是學生眼中「如同神一般的存在」，她在教學時嚴格督促學生學習，因為每一位醫師或治療師，未來都要為病人負責。對她來說，學習解剖不只是精進醫術，也是學習生命教育。

曾獲師鐸獎的何宛怡教授大體解剖學、胚胎學及組織學，她碰到同學的疑難雜症有問必答，學生對她都有很高的評價：「她很會開（大體）」、「在開大體方面真的如同神一般的存在」、「每次都最希望能找老師來指導…」。

何宛怡說，開大體如同一門手藝，需要不斷訓練。醫學系學生初次接觸解剖，需要學習怎麼使用器械，了解解剖刀的刀片要怎麼裝、止血鉗要怎麼用，接下來要掌握使用的器械與正確的時機，何時用小剪刀、大剪刀，一刀切下去要多深，都有講究，「能夠去除不必要的組織，留下要觀察的構造，至少要練個幾年。」

解剖學不能只靠死背，而是要親自實作，師父帶入門、修行在個人，何宛怡總是提醒學生：「你們經驗值要自己累積，不要遇到困難就找老師。因為我的經驗值是大魔王等級，不要再幫老師累積經驗值了。」

何宛怡每一次上解剖學時，都會自我策勵，在教學時一定要盡心盡力，嚴格督促學生學習，因為每一位醫師或治療師，未來都要為病人負責。而在大體老師的啟用典禮上，家屬都會分享與大體老師生前相處的點點滴滴，以及他們捐贈大體的原因，這讓何宛怡更加堅定她的初衷。「其實這些大體老師才是我們真正的老師，學習解剖不只是精進醫術，也是在學習一種生命教育。」