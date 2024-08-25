文大短報風暴 校友總會要求究責

真理、佛光、文化及大葉大學等四校今年未如實提報回流招生名額，引發討論。文化大學教職員近日陸續發難，一連撰寫數篇「校長給問嗎」，揭露校內一級主管早在今年初行政會議上就已知悉名額不回流的決策，卻無人提醒或阻止。由於嚴重影響聲譽，文大校友總會昨召開臨時諮詢會，未來將正式提至理監事會議，要求確實究責。

對此，文大表示，尊重主管機關後續的調查，本校配合辦理。

根據規定，大學申請入學、繁星推薦若有未使用完的招生缺額，皆應回流至分發入學招生，不過真理、佛光、文化及大葉大學等校今年卻未如實回流，等於該批名額未參與招生，直接私藏，侵害學生權益。

名額短報事件也引發文大教職員工、校友不滿，近日一連撰寫數篇「校長給問嗎」，批評這是文大創校以來最大的誠信危機。一名教職員提到，今年三月間學校高層直接在行政會議上提出「繁星和申請入學缺額不回流到分科」一事，甚至將此認為是高明的策略，學校不可能不熟招生規範，但偌大行政團隊卻無人預警。

該名教職員也質疑，不回流、藏名額，以此美化分科放榜的缺額率到底有什麼用，年底報教育部的新生註冊率還是一個都逃不掉。

另一名教職員也指出，高層不應再疑神疑鬼，苦思是誰在背後整學校。現在唯一該做的事是面對、扛責，做到大學校長等級的高級知識分子該有的表現。

據了解，昨數名文大校友總會理監事成員召開臨時諮詢會議，交換意見，拍板將擇期召開正式理監事會議，屆時將提案，請文大董事會針對今年的名額短報事件立案討論，需有人為此負責。