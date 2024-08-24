快訊

韓職／月薪連最低工資都不到？曝韓啦啦隊處境：難怪李珠珢來台超開心

天雨路滑...國道4號貨車翻覆、後方3車碰撞 全線交通受阻

輔大志工團服務印度弱勢 習得國際觀與心靈大成長

中央社／ 新德里24日專電
輔大為培養學生服務及國際觀，18位師生以志工性質的服務學習團到印度近20天，為垂死之家住民、性工作者兒童村兒童服務，散播來自台灣愛的力量。圖／輔大提供
輔大為培養學生服務及國際觀，18位師生以志工性質的服務學習團到印度近20天，為垂死之家住民、性工作者兒童村兒童服務，散播來自台灣愛的力量。圖／輔大提供

輔大為培養學生服務及國際觀，18位師生以志工性質的服務學習團到印度近20天，為垂死之家住民、性工作者兒童村兒童服務，散播來自台灣愛的力量。學生們透過服務過程，換來人生難得的國際觀和心靈大成長。

輔仁大學在疫情後首度舉辦海外服務學習，印度團「相輔成印」在輔大服務學習中心主任卓妙如，與護理系老師金幼婷、江佩娟帶領下，集合15名不同系所的學生，7日到25日間在印度加爾各答、德里等地進行服務。

「相輔成印」團隊這次出團的兩大主軸，包括到垂死之家、女精神病院、老人慢性病中心等機構服務，以及提供性工作者兒童村、stars育幼院、佛光山禪淨中心的印度兒童，一些傷口照護、文化與手作、外語、身體測量、健康、運動防護、資訊、生活美學在內的教案教學。

團隊也在服務尾聲與中華民國駐印度代表處代表葛葆萱會晤，駐印代表處教育組組長陳立穎全程陪同，也向輔大師生詳細介紹包括在印度設立台灣教育中心等工作。

卓妙如表示，輔大印度服務團隊經營已超過10年，疫情期間無法出團，今年15名學生經過半年培訓再度出發，目的是想培養他們的國際觀，並在別人的需要上看見自己的責任，期盼學生們在過程中展現專業，也把樂於服務的精神帶回台灣，在日常生活中能為別人服務。

服務團總召，法律系三年級王羿淳提到，雖然服務的部分都是進行一些基本的工作，但心靈上成長很多；教案教學時，印度的小孩都十分熱情，讓她獲得很大的情緒價值，也覺得雖然在印度的台灣人不多，但力量還是很大。

護理系三年級的李欣懌回憶在垂死之家的服務時指出，雖然過程中看得出印度與台灣間醫療水準的落差，但還是能看見人性化的醫療處置。

李欣懌回憶，自己印象最深刻的，是志工會放音樂邀垂死之家的居民一起唱歌跳舞，他們臉上露出的笑容讓她感到那裡不僅是個收容機構，還是個充滿愛的家。

駐印代表葛葆萱強調，輔大志工團在加爾各答、德里做了很多志工活動，也參訪不少地方，對年輕朋友了解印度，和推展台灣、印度民間的關係有很大的幫助。

印度 團隊 輔仁大學

延伸閱讀

正準備前往朝聖… 印度觀光巴士在尼泊爾墜河 至少27死16傷

誤將活蛇當玩具…印度1歲男童抓蛇放入口活活咬死 急送醫結果曝

莫迪會澤倫斯基談俄烏戰爭：印度站在和平這邊

鴻海規劃在美生產電動車 全球布局不只有AI伺服器

相關新聞

文化大學招生違規 教師爆料1級主管全知情、校友總會也發難

教育部證實今年真理、佛光、文化及大葉大學等4校未如實提報回流招生名額，以此美化招生數據，將嚴懲學校。文化大學教職員近日陸...

ScholarGPS全球權威學術排名 這所大學校長、多名教授入選前5%

全球知名學術分析平台ScholarGPS，最近發表2022年全球學術統計的最新數據，台東大學校長鄭憲宗和多名教授，以卓越...

輔大志工團服務印度弱勢 習得國際觀與心靈大成長

輔大為培養學生服務及國際觀，18位師生以志工性質的服務學習團到印度近20天，為垂死之家住民、性工作者兒童村兒童服務，散播...

觀察站／私校招生走險路 凸顯生存困境

私立大學招生量體大，面對少子化壓力緊逼，私校短時間內需考慮教師權益、學雜費收益等面向，眼看學生數逐年減少，私校仍難以從龐...

私藏缺額曝光 教團：早點寄存名額

今年四所大學未如實將繁星、申請入學等管道的缺額回流至分發入學，導致數據失真。教育團體評析，學校若擔心缺額影響面子，應早點...

4大學短報回流招生名額 教部將懲處減招

文化大學日前爆出未如實將今年繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，欲藉此壓低分發入學缺額，未料「短報回流名額」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。