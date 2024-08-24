觀察站／私校招生走險路 凸顯生存困境

私立大學招生量體大，面對少子化壓力緊逼，私校短時間內需考慮教師權益、學雜費收益等面向，眼看學生數逐年減少，私校仍難以從龐大編制下快速瘦身，為避免成為招生缺額大戶，進而影響學生就讀意願，今年升大學分發入學剛落幕，就有學校鋌而走險，短報回流名額，儘管是為了美化帳面，但也凸顯私校求生存困境。

教育機構理應講求誠信，如今卻走上偏路而致人人撻伐，私校冒險私藏名額，背後原因在於要面子，也在於近年面子已經丟大了，早已影響學校生存。

台灣高等教育在國際上是出了名的「俗擱大碗」，學生無需繳高額學費，卻能享有中等以上的教育品質，可見其體質仍佳，但少子化是國內大環境使然，私校再努力招生，也難敵人口結構改變。

教育部近年鼓勵學校於當年度招生開跑前，可先寄存招生名額，但實際上學校難精準預估當年度各管道招生狀況，且學校寄存即等於減招，招生數變少會影響教師開課。

教育部近年鼓勵大學辦學回應社會趨勢、需求調整，然而少子化下，教育部應與學校一同想辦法，於現有機制上給予更多空間，建議應在繁星推薦、申請入學後再開放一波寄存，讓學校能視招生狀況彈性應對。否則招生空間愈狹窄，學校只能互相傾軋，恐衍生更多弊端。