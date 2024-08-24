4大學短報招生名額 教部將減招

文化大學日前爆出未如實將今年繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，欲藉此壓低分發入學缺額，未料「短報回流名額」風波愈演愈烈。教育部證實，今年未確實將名額回流大學達四所，包括真理、佛光、文化及大葉大學，是首次查獲大學短報回流招生名額，教育部第一波將懲處減招，後續呈報私校諮詢會重懲決策者。

分發入學是多數大學最後一個招生管道，依招聯會規定，未足額錄取名額應納入、回流當學年分發入學招生，且於考生登記志願前公布名額。本報日前獨家報導，文化大學爆出未如實提報回流名額，引發討論，教育部近日徹查發現有四所大學均短報回流名額。

教育部政務次長葉丙成表示，「這是非常嚴重的錯誤」，已發函給文化大學等校，第一波將扣減學校招生名額，學校須於二周內報告。除扣減獎補助款、招生名額等懲戒措施，「做出決策的人也要嚴懲」。教育部將提報私校諮詢會討論懲處，避免再發生。

由於分發入學已於十五日放榜，考分會公告今年缺額為近四年新低，僅二五○五個，但四所私校因短報回流名額，代表今年缺額、錄取率均非正確。

大學招聯會執行秘書王泓仁表示，回流名額歷來都由學校自行向考分會填報，再由考分會於考生登記志願前公告，但考分會無法精準校核學校填報的回流名額，而招生規則是由會員大學共同決定遵守，學校都有義務誠實填報。

考分會分發組主任黃信復指出，今年錄取率失真，重新放榜已來不及，四所短報名額學校放榜後仍有缺額，評估對考生會產生影響，但影響不如發生在滿招學校嚴重。教育部研議明年起打造招生「勾稽平台」，將可統一勾稽、查核學校名額，防止短報。

佛光大學回應，受少子化影響，大學部今年減招約一百四十人，因此分發入學僅招五十多人，校方本就規畫逐年減招寄存名額，非刻意壓低分發缺額數，往年都是在八月底完成分發入學後，才通報寄存名額給教育部，此舉是否有檢討必要，將向教育部溝通。大葉大學表示，已接獲教育部來函，將向其說明。真理大學則未回應。