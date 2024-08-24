私藏缺額曝光 教團：早點寄存名額

今年四所大學未如實將繁星、申請入學等管道的缺額回流至分發入學，導致數據失真。教育團體評析，學校若擔心缺額影響面子，應早點寄存名額在教育部，而非「私藏」不回流，影響學生權益。

升大學共有三大管道，分別是繁星推薦、申請入學、分發入學，依規定，若學校於繁星、申請階段有缺額，都應回流至分發入學招生，但教育部查獲今年有四所大學短報，未如實將名額回流分發。

全教總高中職主委林金財分析，學校憂心招生率不佳，將部分名額私藏，背後原因還是想要顧面子、美化數據，但學校與其私藏，不如一開始就寄存教育部，「申請招生名額時就不要招這麼多」。

林金財表示，學校私藏名額、未如實回流分發入學，做法消極如自我閹割，參與分發入學的學生雖可看到分發系統上呈現的名額，但無法自行核對是否正確，學校私藏，導致部分科系名額變少，學生可能想進卻進不去影響權益。

林金財說，名額短報、偷藏非單一個案，教育部應建立名額勾稽機制，學校各管道未使用完的名額就應確實回流分發入學，避免學校私藏，也是保障學生權益。

東吳大學前校長潘維大說，教育部現在雖有寄存名額機制，且不少私立大學已陸續寄存，但很多科系認為只要招生調整，來年一定招得更好，再者是名額寄存後，減班恐影響教師開課，教師安置也是一大問題，導致名額寄存不易。

潘維大說，寄存名額很難按校方想法實施，私校只好出此「下策」，私藏美化名額，但無論如何都不該影響考生權益和機會。