重考「只」上中字輩電資…北一生難過沒頂大 網安慰：人生就是這樣

如果考不上心儀的大學，不少人會選擇重考。一名女網友發文，稱自己是北一女畢業，放榜時只上了「保底」的科系，後來重考也「只」考上中字輩電資，而跟她一起重考的都上了頂大醫牙，讓她心情十分不好，深受打擊，於是發文求安慰：「希望可以安慰一下我，我真的很玻璃」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己高中是北一女畢業，應屆時只上了保底，一個雖是台大，但她最不喜歡，也最不想要去的科系，填志願時也不了解這個系在學什麼，後來準備面試時，才越來越了解此科系，跟原PO的喜好、性格大相逕庭，於是果斷選擇了重考。

原PO表示，她當初的目標就是逃離原科系，去一個會賺錢的科系，但因為物理考爆了，最後只上中字輩電資，然而跟她一起重考的都上了醫牙，她知道自己目標算達到了，的確到了一個好賺錢的科系，但因為身旁的人都是頂大，原PO覺得自己很「丟臉」，心情非常不好，害怕別人知道她考上哪，最大的打擊是「今年上的其實我去年就可以填了」，於是發文求網友安慰。

此文一出，不少人安慰原PO，認為已經考得很好了，「真的朋友才不會因為妳讀哪間大學就瞧不起妳，何況現在中字電資分數都比很多頂大冷門系還高了，擔心這些真的是被名校迷思綁架」、「人生不如意事，十之八九。可以理解妳的心情，因為從小到大幾乎都沒有在升學考試失敗過，所以面對自己始終跨不過的那一堵牆，難免會感嘆自己為何會跨不過，甚至會自怨自艾」。

也有網友分享自己的經驗，鼓勵原PO，「我當時也是這個想法，考爛了填了個化學系，怕同學知道、怕鄰居知道，自己默默重考三年，連同學會都沒參加，後來發現自己很傻，他們根本不在乎你考上哪，自己過的開心就好」、「我是北部直轄市第一志願（不是北一，重考後決定選系來這電機，看到朋友們頂大生活還有制服日聚在一起拍照，就覺得好羨慕，能理解原PO心情，當時朋友們問我上哪所大學，我都覺得自卑不敢說，雖然現在還有點介意，但把目標放在研究所，希望以後看到薪水能不後悔這個決定」。