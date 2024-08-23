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他怨考資工碩班像讀「八股文」只靠硬背 反遭網酸：不懂研究能力

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文抱怨，稱這六科考試內容跟「八股文」沒兩樣，就比死記硬背。圖／Ingimage
一名網友發文抱怨，稱這六科考試內容跟「八股文」沒兩樣，就比死記硬背。圖／Ingimage

資工所的考科總共有六科，分為三大類，分別是數學、硬體和軟體。一名網友發文抱怨，稱這六科考試內容跟「八股文」沒兩樣，就比死記硬背，真正有程式能力反而不想進去，但網友不以為然，認為：「研究所需要的本來就是研究能力不是程式能力」。

一名男網友在Dcard發文，表示考資工碩班的學科跟八股文沒兩樣，都是比死記硬背的能力，學校收到的考試生會不知變通，真正有程式能力的人反而不想進去。原PO又補充，有能力的人想用「推甄」上也很難，因為推甄名額少之又少，相較之下考試的門檻很低，很多擅長背東西的人都能考上，因此原PO認為很多高手被迫去背東西才能拿到碩士門票，根本「浪費時間」。

原PO繼續表示，這個年代留給程式高手的位置越來越少了，台灣軟體業不發達、外商瘋狂砍人、科技業不在乎軟體，很多年前台灣就已經是個人人刷題寫韌體的年代，工作「毫無創造性，毫無思想可言」，只是當個螺絲釘，還好他並沒考上，「唯一覺得可惜的就是花了一年背了一大堆用不到的觀念」。

此文一出，立刻引起熱議，不少網友認為原PO說法不實際，只是在找藉口，「以為是啥，原來只是沒考上碩士班給自己找個理由」、「強者改變環境，弱者抱怨環境」、「你考不上嗎」、「就那六科認真點就能考上了，與其抱怨好好讀書比較實在」。

也有網友認為，研究所本來就是看研究能力，而非程式能力，「不要再破防了，推甄也沒考程式能力，不如說研究所需要的本來就是研究能力不是程式能力，找一堆碼農進來以為就能做出很好的研究嗎？」、「讀研究所為什麼是要收程式能力強的，那麼喜歡寫程式幹嘛不讀高職跟科大？」、「理論基礎都念不好，念什麼研究所？」、「純軟厲害的話高中畢業就可以做了」。

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