聽新聞
test
0:00 / 0:00
化學實驗燒杯加熱破裂 文大學生遭酸性液體灼傷
位於台北市的文化大學今天發生實驗室意外，一名男學生遭化學藥劑噴濺灼傷送醫。校方表示，化材系學生上午執行實驗燒杯因加熱破裂，第一時間已使用設備沖水並送醫急診。
文化大學今天發生實驗室意外，據了解，燒杯破裂後化學藥劑噴濺於學生身上，腹部疑有灼傷，警消到場時男學生意識清楚，可自行至一樓搭救護車至醫院。
文大表示，今日上午校內化材系學生於實驗過程中加熱時燒杯破裂，以致其中一位同學遭燒杯內的含酸液體噴濺，學生立即使用實驗室沖淋設備持續大量沖水，並由其他同學通知學校衛保組護理師協助，救護車隨後抵達並將學生送醫。
校方表示，教師和一名學生與受傷學生於醫院急診室候診，期間也已通知學生家長，家長將於稍晚前往醫院，若有進一步消息會再行更新。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言