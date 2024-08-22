快訊

三中將退伍牽動國軍接班 陸軍誰能卡進晉升上將關鍵位

東京昨暴雨地鐵淹水…日籍網紅盛讚台北捷運「1設計防災」 網：有納莉教訓

烏克蘭最大規模無人機反攻，普丁卻急忙去車臣訪視軍隊？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為中高齡國人學習圓夢 華梵大學推「壯世代學習方案」

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於新北華梵大學就推出「壯世代學習方案」，於本月成立「圓夢學苑」，提供45歲以上壯世代就學諮詢，民眾可在導師引導下、不受科系限制，專題模組化方式自由跨域選課。圖／華梵大學提供
位於新北華梵大學就推出「壯世代學習方案」，於本月成立「圓夢學苑」，提供45歲以上壯世代就學諮詢，民眾可在導師引導下、不受科系限制，專題模組化方式自由跨域選課。圖／華梵大學提供

台灣即將迎來超高齡社會，不少壯世代仍利用工作或退休之餘學習新知，卻苦無環境。位於新北華梵大學就推出「壯世代學習方案」，於本月成立「圓夢學苑」，提供45歲以上壯世代就學諮詢，民眾可在導師引導下、不受科系限制，專題模組化方式自由跨域選課。

華梵大學校長李天任指出，華梵大學多年前推出自主學習實驗教育方案，開放年輕學生在輔導教師團的協助下，提出自己的自主學習計畫，跨系跨域自由選課。現因應社會需求、校內近三成40歲以上學生，決定進一步將自主學習理念擴大延伸至壯世代。

李天任說明，「壯世代學習方案」強調壯世代對於自我生涯精進的追求，學生入學後可選擇加入「圓夢學苑」，由輔導教師團與學習導師一對一協助規畫專屬學習路徑，並可不受原有科系的必選修學分數限制，自由跨領域修讀全校所有課程，畢業前修滿128學分即能取得學士學位。

李天任表示，華梵大學在課程上也提供各類蜂巢式的模組疊加課程，例如佛教藝術、書法、美術、文創設計、空間設計、無人機、攝影、VR、IC設計等，由學習導師輔導學生跨域學習，每位學生更可擁有個人工作空間，可以不被時間打斷，盡情創作與實作。

李天任提到另一大特色是，華梵設有30多個百工坊以及藝術村，包括AI應用、陶瓷3D列印、陶藝工坊、古琴製作、金工、木雕與石雕等雕刻工坊、數據分析等，由老師手把手帶領學生成為各領域職人。

李天任強調，作為融合科技與人文的人才培育機構，學校於113學年度起，包含佛藝、美術、設計、攝影VR、科技等各系所都將全面融入AI教學，強化業師授課、產學合作與實習，針對經濟有困難的學生，學校也將提供各類獎助學金與工讀機會。

李天任補充，「圓夢學苑」是為協助壯世代學生圓滿自己的學習進修計畫，完成人生目標，全國具高中同等學力的45歲（含）以上壯世代民眾，都可參加華梵大學就學諮詢與「壯世代學習方案」，圓滿人生。

位於新北華梵大學就推出「壯世代學習方案」，於本月成立「圓夢學苑」，提供45歲以上壯世代就學諮詢，民眾可在導師引導下、不受科系限制，專題模組化方式自由跨域選課。圖／華梵大學提供
位於新北華梵大學就推出「壯世代學習方案」，於本月成立「圓夢學苑」，提供45歲以上壯世代就學諮詢，民眾可在導師引導下、不受科系限制，專題模組化方式自由跨域選課。圖／華梵大學提供
位於新北華梵大學就推出「壯世代學習方案」，於本月成立「圓夢學苑」，提供45歲以上壯世代就學諮詢，民眾可在導師引導下、不受科系限制，專題模組化方式自由跨域選課。圖／華梵大學提供
位於新北華梵大學就推出「壯世代學習方案」，於本月成立「圓夢學苑」，提供45歲以上壯世代就學諮詢，民眾可在導師引導下、不受科系限制，專題模組化方式自由跨域選課。圖／華梵大學提供
位於新北華梵大學就推出「壯世代學習方案」，於本月成立「圓夢學苑」，提供45歲以上壯世代就學諮詢，民眾可在導師引導下、不受科系限制，專題模組化方式自由跨域選課。圖／華梵大學提供
位於新北華梵大學就推出「壯世代學習方案」，於本月成立「圓夢學苑」，提供45歲以上壯世代就學諮詢，民眾可在導師引導下、不受科系限制，專題模組化方式自由跨域選課。圖／華梵大學提供
位於新北華梵大學就推出「壯世代學習方案」，於本月成立「圓夢學苑」，提供45歲以上壯世代就學諮詢，民眾可在導師引導下、不受科系限制，專題模組化方式自由跨域選課。圖／華梵大學提供
位於新北華梵大學就推出「壯世代學習方案」，於本月成立「圓夢學苑」，提供45歲以上壯世代就學諮詢，民眾可在導師引導下、不受科系限制，專題模組化方式自由跨域選課。圖／華梵大學提供

自主學習 華梵大學

延伸閱讀

淡水環境藝術踩街滬哈工坊開跑 區長率團隊祈福

雙胞胎姊妹考上醫學系、公衛系 虎尾高中升學再創佳績

108課綱論壇登場 學生反映考試制度、課綱精神有落差

秒殺級難預約！ 岩手縣高級機械錶品牌Grand Seiko雫石工坊 超感動免費體驗

相關新聞

清大成功湖整治後成熱點 今年起中秋節舉辦月光音樂會

清華大學成功湖一向是新竹市民休憩好去處，去年整治完成後，夜間打上燈光更添風華，校方決定從今年開始，邀請國際名家在中秋節前...

為中高齡國人學習圓夢 華梵大學推「壯世代學習方案」

台灣即將迎來超高齡社會，不少壯世代仍利用工作或退休之餘學習新知，卻苦無環境。位於新北華梵大學就推出「壯世代學習方案」，於...

8年前就與李洋結緣！牧德邀企業雇用體育生：他們有職場優等生特質

羽球選手李洋，在還未搭檔王齊麟成後來衛冕奧運金牌的「麟洋配」時，就被他們贊助至今！專精半導體設備製造的牧德科技，底下員工約300人，其中5%左右為體育大學畢業的體優生。董事長汪光夏指出，這麼做不只是看好李洋…

招生缺額「短報」 招聯會：文大有義務誠實填報

文化大學爆出未如實將今年繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，藉此壓低分發入學缺額，恐損及學生升學權益，引發討...

從蜘蛛吐絲獲啟發 陽明交大開發奈米複合材料水凝膠

受到蜘蛛吐絲啟發，陽明交通大學生物科技系副教授李明家開發出具有自我修復能力的奈米複合材料水凝膠，並成功透過仿生3D列印出...

大葉大學韓國發明大賽奪5金 會講話的AI可照顧植物、陪伴老人

彰化縣大葉大學工學院發明團隊參加韓國WiC世界創新發明大賽勇奪5面金牌，師生運用AI技術發明「AI植物辨識器」、「AI失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。