為中高齡國人學習圓夢 華梵大學推「壯世代學習方案」

台灣即將迎來超高齡社會，不少壯世代仍利用工作或退休之餘學習新知，卻苦無環境。位於新北華梵大學就推出「壯世代學習方案」，於本月成立「圓夢學苑」，提供45歲以上壯世代就學諮詢，民眾可在導師引導下、不受科系限制，專題模組化方式自由跨域選課。

華梵大學校長李天任指出，華梵大學多年前推出自主學習實驗教育方案，開放年輕學生在輔導教師團的協助下，提出自己的自主學習計畫，跨系跨域自由選課。現因應社會需求、校內近三成40歲以上學生，決定進一步將自主學習理念擴大延伸至壯世代。

李天任說明，「壯世代學習方案」強調壯世代對於自我生涯精進的追求，學生入學後可選擇加入「圓夢學苑」，由輔導教師團與學習導師一對一協助規畫專屬學習路徑，並可不受原有科系的必選修學分數限制，自由跨領域修讀全校所有課程，畢業前修滿128學分即能取得學士學位。

李天任表示，華梵大學在課程上也提供各類蜂巢式的模組疊加課程，例如佛教藝術、書法、美術、文創設計、空間設計、無人機、攝影、VR、IC設計等，由學習導師輔導學生跨域學習，每位學生更可擁有個人工作空間，可以不被時間打斷，盡情創作與實作。

李天任提到另一大特色是，華梵設有30多個百工坊以及藝術村，包括AI應用、陶瓷3D列印、陶藝工坊、古琴製作、金工、木雕與石雕等雕刻工坊、數據分析等，由老師手把手帶領學生成為各領域職人。

李天任強調，作為融合科技與人文的人才培育機構，學校於113學年度起，包含佛藝、美術、設計、攝影VR、科技等各系所都將全面融入AI教學，強化業師授課、產學合作與實習，針對經濟有困難的學生，學校也將提供各類獎助學金與工讀機會。