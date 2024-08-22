招生缺額「短報」 招聯會：文大有義務誠實填報

文化大學爆出未如實將今年繁星推薦、申請入學等招生管道缺額回流至分發入學，藉此壓低分發入學缺額，恐損及學生升學權益，引發討論，校方表示「將逕向主管機關說明。」大學招聯會則指出，考分會雖無從核實學校提報的回流名額，但學校均有義務誠實填報。

招聯會執行秘書、台大教務長王泓仁表示，繁星推薦與申請入學招生，皆明定招生缺額，應納入當學年分發入學招生名額內，此回流名額歷來都由學校自行向考分會填報，再由考分會於考生登記志願前公告。

王泓仁談到，考分會無法精準校核學校填報的回流名額，但聯合招生管道規則是由會員大學共同決定、遵守，會員學校都有義務誠實填報。

招聯會召集人、台大校長陳文章則表示，過去沒有碰過這樣的狀況，會了解過程中哪些學校或單位未留意，再和教育部討論並徹查。名額短少攸關學生權益，學生可能因此未分發上學校，未來會研擬加強單位間橫向聯繫。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，學校短報回流名額是「面子問題」，於放榜當日得以顯示美化後的招生成果。但學校逃得過考分會，逃不過教育部帳面數據，未回流名額仍會被認定沒招到學生，最終反應於年底公告的註冊率統計上。