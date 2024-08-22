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8年前就與李洋結緣！牧德籲企業雇用體育生：他們有職場優等生特質

遠見／ 文‧林仕祥
從李洋去年離開土銀、來到國體，牧德成為李洋的最大贊助商。遠見記者蘇義傑攝影
從李洋去年離開土銀、來到國體，牧德成為李洋的最大贊助商。遠見記者蘇義傑攝影

羽球選手李洋，在還未搭檔王齊麟成後來衛冕奧運金牌的「麟洋配」時，就被他們贊助至今！專精半導體設備製造的牧德科技，底下員工約300人，其中5%左右為體育大學畢業的體優生。董事長汪光夏指出，這麼做不只是看好李洋，是看好學體育出來的員工擁有多種特質，競爭力其實頗強！他如何在李洋無名時看出他潛質？還真切期待他未來到自己公司上班？又為何認為台灣企業該更重視體育生？

成立於1998年的牧德科技，是國內AOI（Automated Optical Inspection,自動光學檢查）設備商，產品橫跨PCB（Printed Circuit Board,印刷電路板）檢測系列、COF（Chip On Film,薄膜覆晶封裝）檢測系列、半導體檢測系列，在兩岸、韓國、泰國等地均有據點，成立20餘年來幾乎年年獲利，是一家技術力雄厚的台灣隱形冠軍。

除了專注於自己的本業外，牧德對台灣體育圈的投注心力更是不遺餘力，除了是台灣奧運雙金英雄李洋的最大贊助商外，自2016年開始，年年舉辦牧德盃企業羽球排名賽，盼望透過舉辦賽事，號召更多工商團體，一同響應企業雇用運動指導員及體優生，也推廣全國企業熱愛運動，培養運動習慣。

牧德董事長汪光夏接受《遠見》專訪，回顧8年前和李洋結識的契機。當時為了推廣公司員工的運動習慣，汪光夏聘請體育大學畢業生，把教練「請到公司來」，白天跟著其他同事工作，休息時間就可以成立運動社團，培養運動習慣。「結果沒想到他們（體優生）工作上的表現太好了，不只是做到跟人家一樣，還出類拔萃，完全出乎我的意料。」

牧德董事長汪光夏接受《遠見》專訪，回顧8年前和李洋結識的契機。遠見記者蘇義傑攝影
牧德董事長汪光夏接受《遠見》專訪，回顧8年前和李洋結識的契機。遠見記者蘇義傑攝影

每年2000位體育生，長年被社會遺忘

這個驚訝帶來的驚嘆號，讓汪光夏開始注意台灣每年自體育大學畢業的2000餘位體育生，「你想想看，他們的出路是什麼？可能就是當教練，高爾夫球、羽球的或許可以，其他體育項目的怎麼辦？」台灣社會好像遺漏了這一批國家從小培養到大的人。

此後，汪光夏開始和體育署接觸，並鼓吹企業愛用體優生，希望讓學體育的小孩出路變寬，以此帶動台灣體育圈的正循環。畢竟若父母無需憂慮孩子走上體育這條路的未來出路，更多有資質的孩子就會投入，培養出更多優秀的人才，台灣的運動界也會更強壯、健康。也正是這個時候，他舉辦首屆牧德盃企業羽球排名賽，至今已辦了9年。

這屆牧德盃的參賽企業，總市值就占了上市櫃公司的40%左右，且不乏大廠，包括年年都與會的台積電、聯發科之外，今年還多了另一個科技業明星「輝達」，顯見活動已愈辦愈成功。

「我們牧德盃是以企業為單位，你若不是企業，想來自己組一隊，我也不讓你來！」因為牧德盃舉辦的目的，就是鼓勵企業愛用體優生，增加學體育的孩子的出路。而在年年舉辦的牧德盃賽事中，汪光夏也因此和李洋結了緣。

8年前結緣李洋，謙遜不顯擺留深刻印象

他回憶道，第一次和李洋的會見，就讓他覺得「這孩子跟其他人不一樣，」當時紅遍全台的「麟洋配」還未出世，李洋的搭檔還是「舊愛」李哲輝，成績不差，雙打成績約排在世界十幾名，講話憨厚，「我那時候想，也許過個9、10年，這孩子退下來會到我們公司上班。」

汪光夏說，李洋當時就跟他說，自己沒有想要在體育圈永遠發展，認為自己未來退役後可能會到民間企業上班，因此必須培養一些第二專長，「這個理念跟我們很像，那時候就覺得這孩子不錯，」從那時起，牧德就和李洋展開接觸。

初時想贊助李洋，汪光夏發現，由於政府補助上的限制，李洋每次出國比賽只能搭經濟艙，不好睡又難調時差，因此就動用自己的人脈，找了時任華航董事長何煖軒，兩人並談妥，分別贊助李洋搭亞洲線、國際線的商務艙，可惜後來遇到一些問題，整個案子胎死腹中。「但李洋這個孩子就跑來跟我抱歉，說很謝謝我，」這樣一個懂得感恩的選手，讓牧德開始對李洋進行小額贊助，到李洋去年離開土銀、來到國體，更一舉成為李洋的最大贊助商。

「我發現他（胸前）的LOGO怎麼空白了？他也不好意思跟我說，因為我那時也不知道他要轉去國體，」李洋沒了贊助商，汪光夏就霸氣回覆：「既然空白了，那就填我們的吧！」只是自從牧德成為李洋的最大贊助商之後，其時「麟洋配」的成績浮浮沉沉，成績不佳，「沒有想到（麟洋配）後來拿到巴黎奧運金牌，可以說天公疼憨人，」他笑著說。

麟洋配出賽，他提供的是祝福與禱告

汪光夏強調，麟洋配在國際賽場屢有斬獲，靠的是選手自身的努力，他能提供的只有祝福與禱告。例如，東京奧運之前，麟洋配要前往泰國比賽，「我幫他禱告，結果他們去，3次都拿到冠軍！」其餘的重要賽事，包括東京奧運、今年的湯優盃……，麟洋配也都奪下佳績，「他們抗壓性很強，也許真的是大賽型的選手。」

除了祝福與禱告外，當麟洋配在賽場上奪牌、風光滿面時，汪光夏也會給李洋忠告。例如東京奧運奪金，汪光夏先寄簡訊恭喜，但緊接著就跟李洋說：你現在是公眾人物了，要更顯得謙卑；巴黎奧運奪金時，他也跟李洋呼籲：要去讚美中國大陸的兩位選手，發揮和平潤滑劑的作用。這些話李洋也全都聽了進去，「你可以看到他（李洋），完全沒有架子、非常謙遜也不會顯擺，真的是一個很受教小孩子。」

「麟洋配」王齊麟（左）、李洋（右）在2024巴黎奧運衛冕羽球男雙金排。資料照
「麟洋配」王齊麟（左）、李洋（右）在2024巴黎奧運衛冕羽球男雙金排。資料照

不畏困難，體育生兩週內摸透艱澀電磁學

而撇除李洋這些萬眾矚目、萬中選一的奪牌好手，汪光夏更關注的是99%無法出頭的體育生，這些人處境更艱困，要解決他們的出路問題，非常需要企業界一同拉寬體育生的出路，而這絕對不是所謂的「施捨」，因為這些體育人才只要稍微訓練一下，就非常優秀。

他舉例，這些體育生跟一般正規大學教育上來的學生，共有幾個人格特質：抗壓強、能吃苦、個性正向、守紀律、不畏困難，且注重團隊合作。牧德在台灣的員工約300人，目前5％來自體育生，且這些人散在公司的各個部門，業務、客服、採購、研發……，表現突出，許多人都當上該部門的主管。

「台灣有哪間大學有業務系？採購系？老實講根本沒有專業訓練的地方，但這些領域，都非常需要剛才說到的那些人格特質。」他也強調，外界必須把體育生「頭腦簡單、四肢發達」的刻板印象給撕掉。體優生只要稍加訓練，甚至能在高技術門檻的領域做出貢獻，「像我們那位研發，就在我們光學組，而且表現也是非常突出的。」

不諱言，體育生跟一般大學生的起步不同，也許在專業的領域起步較慢，但這些勇於挑戰、不畏艱難且始終正向的特質，讓他們有航向未知、戰勝瓶頸的動力與勇氣，而且學習速度，不會比較慢。

他舉例，一位體優生，就靠著自學，兩週內就摸透艱澀的電磁學，一位非本科出身的人，還能在公司內開班授課，這樣的案例在牧德內所見多有，證實人只要有心，沒有什麼事是不可能的。

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（本文出自2024.08.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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