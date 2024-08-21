免費報名！跟著東華大學朱嘉雯老師閱讀《紅樓夢》 來場心靈大冒險

隨著東華大學朱嘉雯老師閱讀古典文學《紅樓夢》 ，大家來場心靈大冒險！

閱讀《紅樓夢》就像是一場又一場華麗的心靈冒險！

同時也帶領著我們進行各種生活美學思想觀念上來重新體驗。

當劉姥姥一進了榮國府，面對著高牆大院時，她確實膽寒，曹雪芹用了一個字，他說姥姥「蹭」到角門前，那是腳步與地面在摩擦，看起來難以往前移動的樣子。這個一字很形象化地說明了姥姥忐忑的心理狀態。

劉姥姥二進榮國府，曹雪芹便趁此拉開大觀園的帷幕，讓我們見識接二連三驚喜不斷的新鮮事兒。特別是林黛玉的窗紗軟煙羅、賈探春的花梨大案、拔步床與大觀窯，以及賈寶玉的穿衣鏡和活色生香的仕女圖，這些物件正使我們目不暇給，曹公卻又不經意地突然反其道而行，描述薛寶釵幾乎空無一物的蘅蕪苑。原來她的桌上只「一個土定瓶中供著數枝菊花，併兩部書，茶奩茶杯而已」。

其實眾人在「花漵的蘿港之下，覺得陰森透骨，兩灘上衰草殘菱」，這段文字已經點出了薛寶釵的性格與形象。然而令人費解的，還有寶玉鼓勵「晴雯撕扇」，心情其理由是：「你愛砸就砸。這些東西，原不過是借人所用，你愛這樣，我愛那樣，各有性情。」曹雪芹在人與物的書寫上，其實是一再地挑戰著讀者們的慣性思維。

循此，我們不妨重讀黛玉葬花、湘雲眠勺、迎春之不問纍金鳯……，許多細節當我們細細體察，兩小時的演講，在朱嘉雯老師的引領下，大家將會重發現，《紅樓夢》深不可測的文化魅力。

東華大學朱嘉雯老師。圖／國立東華大學洄瀾學院院長朱嘉雯教授提供

2024臺灣文學巡禮 9/27（五）14:00-16:00 在東華大學由朱嘉雯老師引領閱讀《紅樓夢》之心靈大冒險。 地點：花蓮東華大學（行政大樓A301) *免費講座·預約報名電話02-2766-6759*5101韋小姐

主辦：勇源基金會

執行：聯合文學基金會

合辦：國立東華大學洄瀾學院、國際紅學研究中心