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繁星、申請缺額未確實回流分發入學 教育部要查

中央社／ 台北21日電
北部一所私立大學遭教授指控未如實提報、回流申請入學等管道招生缺額至分發入學。示意圖，非當事人。本報資料照片
北部一所私立大學遭教授指控未如實提報、回流申請入學等管道招生缺額至分發入學。示意圖，非當事人。本報資料照片

媒體報導，有大學未確實將繁星、申請等管道的缺額，回流到分發入學，藉此美化招生數據。教育部表示，目前正查處中，若查證屬實，將扣減招生名額、獎補助款，並懲處相關人員。

113學年度分發入學於15日放榜，在各校積極調控招生名額下，今年度各校缺額總計2505個，是近4年最低。不過「聯合報」今天報導，有私立大學未確實將繁星推薦、申請入學等管道的缺額，回流到分發入學，藉此壓低分發入學管道的缺額，卻也影響考生的錄取機會和科系的招生權益。

分發入學是多數大學最後一個升學管道，相關法規都寫明，繁星、申請等管道未足額錄取的名額，「應」回流到分發入學，而不是「得（在法規中指可以）」，因此大學依法不能任意低報、少報回流名額。

教育部表示，113學年度疑似有學校未確實回流名額，「本部刻正查處中」，如果大學確實有違反招生規定的情況，經查證屬實，將依據「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，處以扣減招生名額、調整繁星及申請名額比率、扣減大學招生專業化發展計畫補助經費、扣減私校獎補助款等，也會懲處相關人員。

教育部強調，大學招生事務及名額屬重大事項，影響大學經營、人才培育，且是控管教學量能和確保教學品質的重要參考依據，大學須審慎辦理。

教育部 科系 繁星

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