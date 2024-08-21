招生名額回報不實 學界：影響學生升學權益

文化大學爆出未如實將申請入學等招生管道缺額，回流至分發入學招生，引發爭議。學界評析，此舉形同是「要面子」，卻可能影響學生升學權益。教育團體也指出，國內考試招生主責單位龐雜，但末端沒有單位有權限統整、查核名額，若學校短報名額，恐嚴重影響考生權益，應有單位或平台出面統合。

一所私立大學高層分析，短報回流名額一事，對學校而言如同要面子但不要裡子，但對學生而言，則會認為沒有給予其公平的機會。畢竟很多學生報考分科測驗，多是看準學校缺額會回流至分發入學，還有機會角逐更好的學系，如果今天學校都短報，「試想今天是好的國立大學，那學生會不會造反」。

此外，現行升大學招生管道多樣，主責單位更是龐雜，整體考招架構由大學招聯會制定，但學測、分科測驗等考試由大考中心主責，申請入學、繁星推薦由甄選會司職，分發入學則歸考分會，導致學校提報回流名額是否正確，考分會稱無權限查核。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉建議考試招生最末端應有一個統整的平台，讓各個主責單位可以填報資訊、對照，「哪裡有缺、對不起來，馬上能處理」，也才能夠正確勾稽學校招生名額。

全教總高中職主委林金財也說，考分會、甄選會等都是獨立運作，最後回流分發名額建議教育部應主責勾稽，若大學未如實將名額回流分發入學招生，教育部也應課責學校辦理獨招，將名額開出，才不會影響考生權益。