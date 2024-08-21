文大遭控短報缺額 教部將調查

大學分發入學上周放榜，本報即接獲教授投訴，指文化大學未如實將申請入學等招生管道缺額，回流至分發入學招生，向考分會短報名額，恐影響學生升學權益。考分會證實，初步了解文大短少名額約二百多個，文大校方則神隱不回應；教育部表示，如查證屬實將扣減學校獎補助款、計畫補助經費及招生名額，並嚴懲相關人員。

升大學三大招生管道包括繁星推薦、申請入學、分發入學，每年依序由年初登場，其中分發入學為多數大學最後一個招生管道，依大學招聯會繁星推薦、申請入學招生規定，未足額錄取名額應納入當學年分發入學招生，參加聯合招生管道的學校，均應依規定回流名額至分發入學，且應於考生登記志願前公布。

但有文化大學教授表示，指文大今年申請入學等管道招生缺額未如實提報回流，既無寄存也未參與最後招生。高層還稱「不回流是教育部許可方案」，分發當天放榜，文大缺額僅二四五個，高層還為此誇耀。不過該教授質疑，回流名額短報，對其他守規矩的學校情何以堪，不會影響學生填志願的權益嗎？

本報加計教育部、甄選會、考分會已公開資訊，發現文大相關數據和考分會公告「回流後分發入學總名額」確實有落差。

為此，本報十六日傳訊公關室主任唐淑珍，但遭不讀不回，多次撥打唐的手機也未接應；同日再傳訊予校長王子奇，訊息同樣未讀未回，十七日上午致電王，同樣未接應，昨日再傳訊唐表示欲詢問回流名額一事，但至截稿前，訊息、電話等均未回應。

考分會執行秘書沈聖智表示，招生缺額逕自不回流不合規定，初步了解文大短少名額約二百多個，歷來考分會均採信學校提報的回流名額，「都是相信學校，學校報多少我們核給多少」。今年是第一次遇到該狀況，會和學校了解其動機。

考分會組長黃信復補充說明，當天詢問文大，接應單位表示「是根據上層指示辦理」、「就是奉旨說要這樣做」。但名額如何短報，考分會無權調查，在於回流名額管道太多，且如申請入學等也非考分會主責，除非教育部發派單位統整才能查核學校提報的回流名額，該案教育部已介入調查。