大葉藥保系開設人工智慧芳療專論 培養AI能力

大學分發入學放榜，許多大學發起「大內宣」，貼出紅榜，狂賀滿招，不過，其實在多元入學的制度設計之下，加上「寄存名額」制度，內行人都知道，不過是招生數字遊戲。教育是百年大計，教育部對大學經營的眼光應該更宏觀，大學也必須更務實培養人才之道。在危急存亡之際，別再做出違反學倫、剝削學工等潰敗台灣高教尊嚴之事。

2024-08-17 13:01