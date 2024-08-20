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屏大與吉露部落共創生命故事繪本 保存族群記憶

中央社／ 屏東縣20日電

國立屏東大學與吉露部落文健站團隊，共同訪談了16名部落長者的生命故事，編排成生命史故事繪本，得以看見族人對原鄉深厚情感，並有助於保存族群集體記憶。

國立屏東大學執行國科會人文創新與社會實踐計畫，「他鄉/故鄉：原民遷村的文化培力、創新與再生產」計畫，以阿禮、吉露、來義等3個受莫拉克風災重創部落為研究實踐場域，自民國111年7月開始，便與部落協力發展各自的災後復原及文化傳承深耕策略。

屏東大學指出，吉露部落自民國98年受莫拉克颱風重創後，被迫遷村至長治百合園區，許多青壯年決心回鄉重建家園，擔任部落文化種子、社區營造員，而後致力於長照關懷。

109年吉露部落文化健康站成立，透過各種文化心靈活動，陪伴長者走過離家的傷痛。110年開始推動延緩失能懷舊系列課程，由部落族人巴淑美擔任課程講師，透過不同的主題設計，引導長者畫出個人的生活經驗及對原鄉的記憶。

因課程中具有累積地方集體記憶知識的重要價值，屏大進而協助文健站將課程成果深化，與文健站團隊共同訪談了16名部落長者的生命故事，將長者的創作成果結合個人訪調資料，編排成「Kinulane吉露部落生命年輪繪本」，今天發表，文中得以看見族人對原鄉深厚的情感及在他鄉的族群集體勞動記憶。

屏東大學表示，遷村致使部落的文化、語言更快速的流失，巴淑美也將繪本故事內容以魯凱族語翻譯，讓部落的新生代孩子在閱讀過程中，不僅能認識部落文史，也得以有母語學習的機會。

今天的生命年輪繪本新書發表會中，由主要參與繪本編製的計畫團隊與文健站夥伴介紹繪本內容及製作歷程，並鼓勵部落青少年上台，以母語朗讀自己家人的繪本故事篇章，展現繪本出版的核心價值，增進部落青銀間文化傳承的交流。

屏東大學說，期待這本屬於吉露的繪本不是行動的結束，而能啟發更多族人對於災後重建部落文化發展的想像。

屏東

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