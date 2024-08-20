超高齡社會浪潮來襲 高醫大攜手7校培育長照人才辦暑期戰鬥營

超高齡社會來臨，培育高齡長照人才成為趨勢，為達成此目標，教育部推出「精準健康產業跨領域人才培育計畫」，由高雄醫學大學健康福祉教學推動中心攜手國立台灣大學、國立清華大學、國立成功大學、國立中山大學、長庚大學、中山醫學大學、輔英科技大學等7所夥伴學校，培育精準健康產業的跨領域人才。

今年8月高醫大健康福祉教學推動中心協同7所夥伴學校，共同舉辦高齡友善智慧宜居環境設計、高齡福祉科技應用實務兩場暑期戰鬥營，吸引超過百位學員報名參加。

高醫大健康科學院院長暨計畫主持人郭藍遠表示，這次暑期戰鬥營以智慧科技應用於健康照護為主軸，透過為期兩週的密集訓練，培養學員跨域專業能力。

郭藍遠指出，高齡友善智慧宜居環境設計課程聚焦在「全齡智慧健康」主題，邀請專業講師分享，到屏東樂活園區、小港鳳林國小以及大林蒲社區的實地場域探索，讓學員實際體會高齡者生活場景，並針對周遭環境進行創意發想和設計，以優化環境，建構真正符合需求宜居友善環境。宜居環境從環境評估到生活輔具，智慧化建設漸趨普及，打造以「人本設計思考」為核心，已成智慧健康宜居環境重要課題。

在運用科技改善高齡者生活品質方面，這堂課每組學員配對一位高齡長者、長照機構工作人員，學員在小組裡觀察與體驗長者需求，培養學員了解最新高齡福祉科技趨勢與應用；另也前往大同福樂學堂和大南方咀嚼吞嚥中心，瞭解高齡長者日常生活和需求，依實際觀察和訪談長者，運用科技提出改善方案。

郭藍遠表示，在人口老化速度加快背景下，如何提升高齡者的生活品質及長照服務能力，已成為全民必須面對的重要課題之一，高醫大作為南台灣醫療衛生研究重要據點，肩負著突破校際藩籬與建立有效產學合作機制的使命，以培育具備實務能力的跨域人才。

郭藍遠說，在迎接2025年超高齡社會之際，培育精準健康跨領域人才，打造涵蓋食醫住行育樂的全齡健康社會，是國家必須面對的重要課題；高醫大與夥伴學校攜手合作，共同培育支撐全齡健康社會所需的高值跨域產業人才，為社會帶來更多福祉與健康。