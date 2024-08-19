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大學新鮮人看過來！上大學要不要買機車？ 網：「這」是決定重點

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問上大學是否要買機車。 示意圖／ingimage
一名網友詢問上大學是否要買機車。 示意圖／ingimage

日前一名網友在論壇發文詢問，自己考上國立臺灣師範大學（以下簡稱臺師大）是否需要機車。絕大多數的網友認為臺師大的校地交通方便，有YouBike和捷運、公車可以利用，沒有機車也無妨，也有其他學校學生跳出來表示，若是自己就讀的大學，對於機車的需要程度就較臺師大高。

原PO在Dcard以「上大學沒有機車會怎樣嗎？」為題發文表示，自己考上臺師大，但是父母親不出錢贊助自己買機車，並附上一個哭泣表情的貼圖。

許多網友表示，臺師大的校地乃至台北市的大眾運輸系統都很方便，不一定要有機車，「師大不用機車，公車捷運YouBike都超方便」」、「臺師大蠻方便的，捷運、公車、YouBike、共享機車和共享汽車，不一定真的要買機車」、「如果是台北師大附近認真覺得不好停車，我覺得在台北市可以不一定要急著買摩托車就是」、「在台北，暢行無阻」、「你在台北還好啦，坐車都很方便，你騎車還要找車位很麻煩」、「台北應該是沒有機車也能暢通無阻的好地方了」。

也有網友回答有些學校對機車的需要程度較臺師大高，「如果你上我頭上這間（國立東華大學）沒車才是真的慘」、「在這（國立暨南大學）沒機車才是真的難受」、「（讀）東華跟屏科大或者中山再煩惱」、「東部、離島大學：？」、「妳來文化試試」、「師大已經算蠻好了，如果上我這間（中國文化大學）才是最麻煩，坐公車車速要看司機的臉色，會不會誤點，遇到開快的不用10分鐘到山下那很好，尖峰時段的搞不好要半小時多。計程車，太常一個人坐荷包會哭」。

有網友則建議原PO若想買機車可以去打工，或者以腳踏車代步，「打工」、「你很需要的話，買台便宜的二手代步也行，去打工吧。我也是打工自己買機車」、「打工存錢」、「自己打工」、「腳踏車代步」。

大學生 機車族

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