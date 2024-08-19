解決交通壅塞 台科大開發車輛密碼加密驗證機制

台科大團隊開發「車輛密碼加密驗證機制」，可在短時間內同時處理多輛車的驗證需求，以解決交通壅塞並降低運算成本，在InnoVEX新創競賽中獲得台杉創新獎。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，在現代複雜的交通環境中，憑證驗證是保障車聯網系統安全的重要一環，透過車輛與紅綠燈及路燈等路側設備進行資訊交換，可幫助駕駛得知與周圍車輛的距離，避免事故或塞車。

台灣科技大學資訊管理系教師黃政嘉帶領應用密碼實驗室團隊開發「車輛密碼加密驗證機制」，可在短時間內同時處理多輛車的驗證需求，以解決交通壅塞並降低運算成本，在今年InnoVEX新創競賽中，榮獲台杉創新獎。

實驗室成員戴文諺解釋，國際上現有的車聯網憑證架構為確保資料傳輸隱私性，採每台車輛逐一驗證的方式，但這個做法在高車流量或高車速的情況下，容易發生封包遺失及網路壅塞的問題。

為改善現有技術的短處，團隊提出「批量驗證技術」的解決方案，可在紅綠燈等路側設施上同時驗證多輛車，提升精準度與速度，還降低交通基礎設施的運算成本。

黃政嘉提到，「批量驗證技術」目前已取得新型專利，也已提出發明專利的申請，未來計劃將這項專利發表在國際學術期刊，並提交給國際組織，爭取讓這項專利納入國際標準，希望透過產官學研合作的能量，為智慧交通領域提供解決方案，完成憑證交通安全的拼圖。