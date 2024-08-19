世界大學學術排名高、入學滿招 「中亞聯大」雙喜臨門

中國醫藥大學、亞洲大學系統學校「中亞聯大」雙喜臨門。今年大學招生，兩校各有一三○五、二三二五個名額，均滿招。分發入榜同天，上海軟科世界大學（原上海交大）公布「二○二四世界大學學術排名」（上圖，亞洲大學提供），中醫大、亞大分列全球第四二一、七四七名，中醫大為全台上榜的私大第一、亞大為非醫大私大第一。

「中亞聯大」董事長蔡長海說，上海軟科是全球大學國際學術研究的重要指標之一，許多大學以此排名為標準制定發展目標。今年評比逾兩千五百所大學，台灣十三所上榜，亞大全台第九名、私大第三名、非醫大私大第一名，顯見亞大已與老牌私大分庭抗禮，辦學受世界、學生肯定。

亞大校長蔡進發說，亞大創校廿三年，是全台最年輕的大學，十年連獲國內外「最佳大學」。亞大每年開辦免費國考、英檢、ＡＩ證照等輔導班，國考證照通過率高，超越全國平均值。亞大今年斥資七十五億元，興建亞大附屬豐原醫院、長照機構、公托等，兩年後啟用可創造兩千人就業。亞大高排名、高國考、高就業率的「三高」表現，反映在滿招榜單上。

亞大招生處長張祐誠說，亞大是國際化大學，學生有很多管道能免費出國研習，也是吸引考生主因之一；亞大五年來獲教育部「學海系列」補助，送兩千名學生出國。今年暑假很多學生到美日等國交流，還遴選十四名成績優異學生，由蔡進發帶隊到越南深度學習參訪，職場競爭力強。