台師大深耕AI教育 培育高中物聯網種子教師
台灣師範大學與瑞昱半導體、麗臺科技合作，在暑假期間舉辦工作坊，培育高中物聯網種子教師，課程涵蓋AI（人工智慧）、影像辨識模型等，進而鼓勵學子投入相關領域。
台師大今天發布新聞稿，暑假期間於高雄市立三民高中、台中市立大甲高中等地，舉辦多場工作坊，未來將與瑞昱半導體、麗臺科技等企業合作，將相關計算晶片、平台整合進學校課程，確保學生接觸到最前沿的技術和實際應用場景。
其中「AIoT智慧物聯網種子教師工作坊」讓高中種子教師設計一個具備影像辨識的智慧小車，透過標註影像資料、訓練深度學習模型，讓小車能夠辨識物件和跟隨移動。
台師大產創學院院長高文忠表示，台師大擁有豐富的教學資源，可以扮演教育推廣的先鋒角色。透過教師培訓、工作坊與公開課等形式，將AI知識普及到更廣泛的社會群體。這不僅限於大學層級，還可以延伸到中學甚至是基礎教育階段，培養下一代對AI的興趣。
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