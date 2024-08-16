快訊

6旬翁尼泊爾旅遊開心發動態…回國後驚見天價帳單 兒傻眼

淡江大學節能領頭羊 EMS系統年省2千萬元電費

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡江大學長期投資節能管理系統的建置、擴充及優化，每年都為學校省下2千萬元的電費。 圖／紅樹林有線電視提供
淡江大學長期投資節能管理系統的建置、擴充及優化，每年都為學校省下2千萬元的電費。 圖／紅樹林有線電視提供

夏日電價節節高升，不只是一般家庭用電，對於大專院校來說，電費更是一項節省重點目標，淡江大學在節能及永續發展方面打造新標杆，去年榮獲行政院永續會頒發的教育類國家永續獎後，今年更擔任教育部「補助大專校院改善節能措施成效計畫」的輔導團隊。這些殊榮奠基於學校長期投資節能管理系統的建置、擴充及優化，每年都為學校省下2千萬元的電費。

淡江大學節能與空間組長黃錦桐表示，自2006年起至今累計投資金額達3,200多萬元，透過能源管理系統（EMS），學校使用智慧電錶收集用電數據，進行精確分析與管理。例如課表控制用電措施，在上課前10分鐘供電、下課後15分鐘斷電，門上加裝磁力扣以確保門關閉後冷氣才提供服務，用電金額曾經在2014年最高9,100多萬元，一路下降至2023年的7,300多萬元，這些措施讓學校每年省下近2,000萬元的電費。

學校表示，在引進EMS以前，淡江大學的用電每年將近一億，使用後每年減少2000至3000萬電費，即使電價漲過幾次，電費仍維持每年6000萬元左右。未來EMS也會結合人工智慧，將AI放進裡面預測未來用電量，做出更彈性的管控，除了電以外也加入太陽能、智慧水表，管理能源更為全面。此外教育部今年推動「補助大專校院改善節能措施成效計畫」，鼓勵學校持續推動節能措施。淡江大學擔任該計畫審查暨輔導團隊，協助全國大專校院，一起來推動節能。

永續 淡江大學 電價

延伸閱讀

教育部表揚19位模範公務人員 教長加碼送奧運珍奶徽章

鄭麗君揭深度節能政策 用電大戶有棍子也有「蘿蔔」

曾文生：補貼讓台電虧損不擴大 電價要考量整體影響

10月電價不漲了？卓榮泰：若無特別重大需要 審議會會考量民生安定

相關新聞

雙喜臨門！世界大學學術排名出爐 「這所學校」居全台非醫私大第1

上海軟科世界大學（原上海交大，ARWU）「2024世界大學學術排名」出爐，由中國醫藥大學、亞洲大學系統學校「中亞聯大」雙...

嘉市攜手成大結合AI人工智慧技術 實踐木都淨零轉型

嘉義市府攜手成大結合AI技術實踐木都淨零轉型，成為全台第一個應用Geo-AI（地理空間人工智慧）進行碳匯調查的縣市，下午...

淡江大學節能領頭羊 EMS系統年省2千萬元電費

夏日電價節節高升，不只是一般家庭用電，對於大專院校來說，電費更是一項節省重點目標，淡江大學在節能及永續發展方面打造新標杆，去年榮獲行政院永續會頒發的教育類國家永續獎後，今年更擔任教育部「補助大專校院改善節能措施成效計畫」的輔導團隊。這些殊榮奠基於學校長期投資節能管理系統的建置、擴充及優化，每年都為學校省下2千萬元的電費。

十年苦讀「電機」未來在哪？他嘆用青春換痛苦：房價物價收割我的努力

「電機」是當代許多年輕人的首選專業，但行業內的辛苦大多卻是不為人知的。一名網友發文抱怨，他是偏鄉海線長大的孩子，因為電機是時代趨勢，從小努力讀書考試，卻發現電機領域並不響想像中的輕鬆，不禁感嘆「榨乾你的腦力和時間與健康，來換錢，再用房價物價收割你的努力」。

學術貧民／土博士兼兩職月入3萬 培育過剩該「結紮」？

「都讀到博士了，怎沒去教書？」這是私大哲學博士「城市遊俠」（化名），最常被問到的問題，兼做旅館房務和清潔兩份工作的他，月入約3萬元，最慘時月收入8000元；台大社會科學領域博士觀察，高教生存環境水位越淹越高，洋博士在求職上比土博士有優勢。一名美國長春藤名校博士建議，博士過剩應該盡早「結紮」。

分發放榜東華大學缺額97人 校長分析原因喊話：花蓮會愈來愈好

113升大學分發入學今天放榜，全台共12所公立大學未招滿，其中國立東華大學有97個缺額，比去年7個多出許多。校長徐輝明表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。