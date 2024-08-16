淡江大學節能領頭羊 EMS系統年省2千萬元電費

夏日電價節節高升，不只是一般家庭用電，對於大專院校來說，電費更是一項節省重點目標，淡江大學在節能及永續發展方面打造新標杆，去年榮獲行政院永續會頒發的教育類國家永續獎後，今年更擔任教育部「補助大專校院改善節能措施成效計畫」的輔導團隊。這些殊榮奠基於學校長期投資節能管理系統的建置、擴充及優化，每年都為學校省下2千萬元的電費。

淡江大學節能與空間組長黃錦桐表示，自2006年起至今累計投資金額達3,200多萬元，透過能源管理系統（EMS），學校使用智慧電錶收集用電數據，進行精確分析與管理。例如課表控制用電措施，在上課前10分鐘供電、下課後15分鐘斷電，門上加裝磁力扣以確保門關閉後冷氣才提供服務，用電金額曾經在2014年最高9,100多萬元，一路下降至2023年的7,300多萬元，這些措施讓學校每年省下近2,000萬元的電費。

學校表示，在引進EMS以前，淡江大學的用電每年將近一億，使用後每年減少2000至3000萬電費，即使電價漲過幾次，電費仍維持每年6000萬元左右。未來EMS也會結合人工智慧，將AI放進裡面預測未來用電量，做出更彈性的管控，除了電以外也加入太陽能、智慧水表，管理能源更為全面。此外教育部今年推動「補助大專校院改善節能措施成效計畫」，鼓勵學校持續推動節能措施。淡江大學擔任該計畫審查暨輔導團隊，協助全國大專校院，一起來推動節能。