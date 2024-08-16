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康寧大學三峽辦營隊 提升國中生視力保健意識

中央社／ 台北16日電

3C產品流行，民眾用眼時長大增。康寧大學視光科和新北市三峽國中合作，近日舉辦視力保健營隊，透過趣味互動形式，讓年輕學子學習相關知識。

康寧大學今天發布新聞稿，在為期3天的營隊中，20名國中生先是認識眼球的基本構造，並透過實際解剖豬眼睛加深印象，讓知識不再只存在於課本上。

視光科主任林蔚荏表示，學員們透過手工研磨鏡片、隱形眼鏡衛教知識、VR眼鏡製作等，進一步理解視力問題的成因及解決方案。

營隊最後一天以「低視力」為主題，透過模擬體驗活動，例如戴著模擬眼鏡使用望遠鏡、放大鏡等視覺輔具，讓學生了解低視力患者生活中的各種挑戰。

康寧大學校長陳清溪表示，有良好的視力就有健康的人生，期許透過舉辦視力保健營隊，為學生們提供豐富的學習經驗，未來康寧大學視光科也將繼續推廣保健知識，成為大健康產業的一環。

康寧大學 營隊 視力

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