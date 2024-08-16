康寧大學三峽辦營隊 提升國中生視力保健意識

「電機」是當代許多年輕人的首選專業，但行業內的辛苦大多卻是不為人知的。一名網友發文抱怨，他是偏鄉海線長大的孩子，因為電機是時代趨勢，從小努力讀書考試，卻發現電機領域並不響想像中的輕鬆，不禁感嘆「榨乾你的腦力和時間與健康，來換錢，再用房價物價收割你的努力」。

2024-08-16 10:40