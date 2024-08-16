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十年苦讀「電機」未來在哪？他嘆用青春換痛苦：房價物價收割我的努力

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文抱怨，從小努力讀書考試，卻發現電機領域並不如想像中的輕鬆。示意圖／ingimage
一名網友發文抱怨，從小努力讀書考試，卻發現電機領域並不如想像中的輕鬆。示意圖／ingimage

「電機」是當代許多年輕人的首選專業，但行業內的辛苦大多卻是不為人知的。一名網友發文抱怨，他是偏鄉海線長大的孩子，因為電機是時代趨勢，從小努力讀書考試，卻發現電機領域並不如想像中的輕鬆，不禁感嘆「榨乾你的腦力和時間與健康，來換錢，再用房價物價收割你的努力」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己父母是勞工階級，在偏鄉海線長大，從小就很乖，也知道要好好讀書才有未來。原PO表示，知道電機和IC設計是未來的趨勢，因此從高中到現在，除了考試，他犧牲了所有青春該體驗的事情，犧牲了朋友、探索自我的機會，更不知道怎麼和別人聊天。

從國三到未來碩班畢業，原PO苦讀了十年，一直以為現在好好努力以後就會很輕鬆，但現在才發現，這個產業和生態似乎沒有盡頭，原PO用考試來舉例，「學生時期是成績，出社會是錢，社會環境再用房價物價收割你的努力」。

原PO接著反思，到了大學他越看越明白，即使他有IC設計的門票，用青春換來的，活得痛苦，又有什麼意義呢？慣性努力，但成就又不突出，所以就繼續努力，慣性努力到最後，就是「疲勞」，「真的懷疑自己是不是草莓族…能不能走這行」。

此文一出，立刻引起網友熱議，許多網友表示深有同感，「就我啊，野雞國立科大推甄，好不容易摸到邊，但這個結果我也心滿意足了」、「我們這代的努力只是為了後代，想想這輩子還真不知道為什麼而活」、「我與你一樣癡愚又窮忙，想當年蝦米鬥鯨魚的幻想，更多是躺平靡音的迴盪」。

不過，也有網友勸原PO堅持下去，「學弟你好，在顧及身心健康的前提下或許可以繼續撐下去，我身邊的同學絕大多數都一樣不是因為興趣而是為了出路才讀的，讀得當然很痛苦，但相較於其他行業我們的下限也相對高」、「學弟加油～雖然科技業很多賣肝的職缺，但也不乏WLB（勞逸平衡）的工作，你現階段就把該努力的部分讀完拚碩畢，至少未來能選擇的選項更多」。

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