分發放榜東華大學缺額97人 校長分析原因喊話：花蓮會愈來愈好

113升大學分發入學今天放榜，全台共12所公立大學未招滿，其中國立東華大學有97個缺額，比去年7個多出許多。校長徐輝明表示，受到地震、聯外交通不便等影響，已有準備客觀因素不利招生，但原本估計可能缺4、50個，沒想到這麼多；他向家長喊話，震後校園已努力復原中，花蓮也恢復往常，未來一定愈來愈好，請外界放心。

考分會今早公布今年分發入學統計數據，整體錄取率94.62%、缺額2505個。大宗缺額仍以私立大學為主，但也有12所公立大學未招滿，主要多為地區型公立大學，包括金門大學、東華大學、台東大學。考分會未評論是否因地震造成東華招生受影響，但主委沈孟儒肯定東華大學近年致力於招東部在地學生，也在辦學特色上作出努力，應該給予鼓勵。

東華大學校長徐輝明表示，0403地震當下造成理工學院一館大火災情，宿舍也嚴重受損，加上後續又發生颱風、豪雨等，造成花蓮聯外交通不便，都影響學生與家長登記分發及到校面試的意願，原本就預期在客觀條件不利下，招生會受到衝擊，只是原本預估缺額約4、50個 ，今天放榜竟然高達97個，與去年只有7個缺額，相較之下確實差很大。