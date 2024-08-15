影／文藻結盟美國奧勒岡州4所公立大學 陳其邁：雙方交流會愈頻繁

文藻外語大學拓展台美學術交流，今天與美國西奧勒岡大學、東奧勒岡大學、南奧勒岡大學及奧勒岡理工大學共同簽署姊妹校合作備忘錄，雙方將在師生互訪、學生交換、舉辦研習及華語項目緊密交流合作。高雄市長陳其邁說，奧勒岡州4所大學與文藻共同簽訂姊妹校，要感謝州眾議員保羅‧伊凡斯促成，雙方交流會愈頻繁。

陳其邁說，高雄市政府與文藻互動緊密，尤其學校強調跨域人才培育，雖然是文科大學，卻也吸引科技大廠台積電招募文藻學生前往日本廠工作，所以「跟文藻締結姊妹校是正確的選擇」。

文藻外語大學表示，美國奧勒岡州訪台團是由美國奧勒岡州眾議會州眾議員保羅‧伊凡斯（Paul Evans）領軍，率領奧勒岡州4所知名大學高階學術主管親自造訪文藻外語大學並締約，他們是首度訪問文藻外大，對於文藻建置國際化校園及專業學習環境，給予高度肯定。

文藻外語大學校長莊慧玲表示，文藻在全球已有超過320所姊妹校，校內學生都有機會出國留學，同時文藻也接待來自全球19個國家的學生，以讓校園融入多元文化。此次是文藻與美國奧勒岡州著名大學建立合作夥伴關係的重要里程碑，不但強化文藻外大與全球的聯繫，並為學術交流和發展開闢新紀元。

美國西奧勒岡大學（Western Oregon University）創立於1856年，是位於奧勒岡州蒙茅斯的公立大學。在2024年《美國新聞與世界報導》中被評為美國西部最佳公立大學第29名。

美國南奧勒岡大學（Southern Oregon University）創立於1872年，該校以犯罪、自然科學、環境科學、威廉莎士比亞戲劇研究等課程著名，採取小班化教學模式，現有學生超過6000名，其中包括620名的來自全球46個國家的留學生。

美國東奧勒岡大學（Eastern Oregon University）創立於1929年，擁有四大學院，學生可以從30多個學術課程中選課，包括科學、人文、教學和商業、消防管理局、全球食品和農業綜合企業等，依據就業需求培育人才。