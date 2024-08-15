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分發放榜！實踐大學缺額全台最多、2私校慶賀滿招

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
分發入學今天放榜，幾家歡樂幾家愁。有私立大學缺額破百，也有學校滿招慶賀。本報資料照片
分發入學今天放榜，幾家歡樂幾家愁。有私立大學缺額破百，也有學校滿招慶賀。本報資料照片

113升大學分發入學今天放榜，考分會公告今年整體錄取率94.62%、缺額2505個。大宗缺額仍以私立大學為主，又今年缺額苦主換人當，未招滿缺額總數以實踐大學最多達296個，校方說，今年缺額主要分布在高雄校區，且學校未寄存名額，表現較去年仍屬進步；東吳大學中原大學則慶賀滿招，招生名額全數使用完畢。

升大學三大招生管道繁星推薦、申請入學、分發入學於年初至夏季8月陸續開跑，最後一大型招生管道分發入學今天放榜，考分會統計，私立大學30校中11所沒有缺額，包括老牌私校東吳、世新大學，理工為主的中原、逢甲、大同大學，以及醫學專業為主北醫大、中國醫、高醫、中山醫等校。

考分會統計也指出，分發入學缺額率最高者為玄奘大學缺額率95.83%，缺額數最多者則為實踐大學296個。實踐校方回應，今年總招生人數3123名，缺額僅占招生名額9.48％，且缺額分布為台北校區27名，高雄校區則有269名，又學校先前無寄存名額，表現相較去年仍屬進步。

實踐大學說，少子化下，學校仍秉持辦學初衷，將分別針對台北與高雄校區加速優化調整系所，提升教學品質及量能，使全校學生皆能獲得充分的學習資源與適性輔導。

分發入學放榜幾家歡樂幾家愁。東吳大學表示，今年學士班總招生名額2781名，全數滿招，招生達成率100%，也是國內私立綜合型大學翹楚。

東吳大學校長詹乾隆表示，全額滿招成績是全體師生共同努力的成果，也是學校在面對少子化挑戰時，勇於求新求變、精益求精的鼓勵。東吳將繼續秉持辦學初心，為學生提供更好的學習環境與機會，讓學生在職涯中脫穎而出。

中原大學也指出，今年總招生名額3082名全數滿招，持續保持滿招紀錄。學校連年獲得高額補助外，中原大學也是全台第四所與輝達合作的AI University，僅次於台大、清大和陽明交大，更與台積電合作專屬學程，並成為首間獲准設立「半導體產業學院」的私立綜合大學。

中原大學 實踐大學 東吳大學

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