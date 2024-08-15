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中央大學遴選第9任校長 5名候選人共同角逐

中央社／ 台北15日電

中央大學今天表示，經校長遴選委員會7月23日會議決議，有5名校長候選人出線，預計9月舉辦治校理念座談會，10月中旬選出第9任校長當選人，明年2月正式上任。

中央大學今天發布新聞稿指出，中央大學校長遴選委員會自今年4月19日到6月19日公開徵求第9任校長人選，經校長遴選委員會決議，通過5名候選人，分別為中央大學光電科學與工程系教授孫慶成、中央大學研發長楊鎮華、東華大學電機工程系教授趙涵捷、中央大學工學院院長蕭述三、中央大學物理系教授羅夢凡。

中央大學校長遴選委員會預計於9月25日舉辦「校長候選人治校理念座談會」，5名候選人將向全校教職員生闡述治校理念與抱負，並與教職員生意見交流，候選人資料及活動訊息可參閱校長遴選專區網頁

中央大學校長遴選委員會提到，5名候選人在治校理念座談會結束後，須經校務會議進行認可投票；通過認可門檻的候選人，將回到遴委會逐一進行深度面談，預計10月中旬選出校長當選人，後續報請教育部聘任，於明年2月正式上任。

中央大學 校長遴選

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