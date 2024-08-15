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分發入學放榜 1校缺額率逾9成 12所公立大學未招滿

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
113升大學分發入學今天放榜，考分會稍早召開記者會公布今年分發入學統計數據。記者許維寧／攝影
113升大學分發入學今天放榜，考分會稍早召開記者會公布今年分發入學統計數據。記者許維寧／攝影

113升大學分發入學今天放榜，考分會稍早公布今年分發入學統計數據，今年整體錄取率94.62%、缺額2505個。大宗缺額仍以私立大學為主，但也有12所公立大學未招滿，主要多為地區型公立大學。考分會指出，評估今年政府補助就讀私立大專校院學雜費確實有起作用，部分地區型公立大學有缺額，但都會區私立大學多滿招。

分發會統計，今年全台31所公立大學，其中19所無缺額，包括台大、成大、清大、陽明交大等頂尖大學；私立大學30校中11所沒有缺額，包括老牌私校東吳、世新大學，理工為主的中原、逢甲、大同大學，以及醫學專業為主北醫大、中國醫、高醫、中山醫等校。

另考分會分析也指出，今年缺額比率最多的學校為玄奘大學缺額率95.83%，其次為真理大學79.61%，以及南華大學57.84%；若以所有招生管道統計，缺額比率最高者仍為玄奘大學51.27%。

考分會數據也指出，今年公立大學缺額多為地方型學校，包括金門大學、東華大學、台東大學，去年公立大學缺額數多在1至16個左右，今年如金門大學則有86個缺額，東華大學則為97個。較特別者，中山大學也有10個缺額，也是今年唯一有缺的頂大，但據了解其缺額多在音樂系。

今年起政府補助就讀私立大專校院一年最多3.5萬元學雜費，考分會執行秘書沈聖智說，「政策確實有幫助」，尤其本次可見都會區的私立大學今年多能滿招。

至於公立大學狀況，沈聖智說，學生選擇校系還是依照喜好度、學校地域、辦學特色為主要考量依據，今年4月東部發生大地震，是否影響如東華大學的招生，考分會則不做災害推論。

考分會主任委員沈孟儒也說，東華大學近年非常致力於招東部在地學生，也在辦學特色上作出努力，應該給予鼓勵。

東華大學 金門

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