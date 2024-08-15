沒補習衝刺4個月上交大研究所！他分享調適心情法則：別默默承受

面對考研究所的挑戰，考生不僅要打造自己的讀書計畫，更要打理好生活。一名網友發文，分享自己僅用「4個月」並且「沒補習」，考上交大數據所的心得，他強調，調適心情很重要，「千萬不要一個人默默承受，可以去找朋友聊天、去安排活動填充時間」。

一名網友在Dcard發文，稱自己原本打算7月就開始讀書的，後來發生一連串的人生變故，不只心情糟到書讀不下去，連基本的睡眠都有問題，要借助酒精才能勉強入睡。後來原PO開學後去做心理諮商，才在中秋節後慢慢有動力讀書，並仔細地規劃了讀書時間。

原PO分享調適心情的方法，他表示，不要一個人默默承受，可以找朋友聊天、安排活動或去讀其他文學家在遭遇嚴重挫折時寫出的巨作，都會有效果，坐在書桌前只會越讀越難受，把時間用來療傷，集中精神後再進行下一步。

原PO表示，如果是在校生，強烈推薦去「諮商中心」尋求幫助，一方面不用花錢，另一方面真的有效果，比起用酒精麻痺自己，做心理諮商才能逐漸讓自己走回正軌。

此外，原PO還分享了讀書方式，提到了「每天15分鐘的原子習慣」首先去感受自己一整天哪些時間段的精神最好，再來在狀態最好的時間段讀15分鐘就好，一天只要15分鐘，如果15分鐘讀完後覺得不太好，那今天已經完成任務，慢慢找回讀書的步調。

此文一出，網友們紛紛留言鼓勵原PO，相互打氣，「我覺得很不錯呀!」、「沒補習上榜，強強強」、「精神狀態跟你差不多，辛苦你了，我們都撐過那一段黑暗時間，我們只會越來越好而已」、「有尼采給推，同是被治癒者」、「真的強，祝未來順利」。

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