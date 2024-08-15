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私校中文系 學界籲轉型拚永續

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
近年來受到少子化影響，文史哲相關科系學生數縮減，教育部核定名額亦愈來愈少。本報資料照片
近年來受到少子化影響，文史哲相關科系學生數縮減，教育部核定名額亦愈來愈少。本報資料照片

國內大專校院多設有中文相關科系，但根據教育部統計，近年來受到少子化影響，文史哲相關科系學生數縮減，核定名額亦愈來愈少；學界也說，少子化且人力需求改變，私校中文系等若想要永續，應逐步轉型。

根據教育部高教司統計，一一一學年核予文化大學中文系中國文學組一一二個名額，但至一一三學年，僅剩卅個；靜宜大學也從一一五個減為四十五個；淡江大學一二○個減為六十個。

清大中文系教授蔡英俊表示，國共內戰後，兩岸對峙，當年的主旋律是中國文化在台灣，因此歷史悠久的公、私立大學多設有中文和歷史系，以標記道統。又除了早年政治任務外，當年增設中文、歷史系也是配合時代需要，直到九○年代，都肩負培養中學教師的責任。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉也提到，當年碰上廣設大學，專科欲升格須達成編制條件，文學院興辦成本低、不用昂貴器材，學校有教室、學生有紙筆書就能上課，導致不少專科都選擇新設文學院相關科系，以達成升格條件。

實際上，台師大國文更被譽為「天下第一大系」，從學士班到研究所同時有逾三千人在學。不過魏佳卉說，隨少子化趨勢，中學減班，以及課程內容變革，國文科等時數減少，中學教師需求已不若以往；大學必修大一國文也漸漸轉型，人力需求改變。長遠觀之，中文系不是沒人讀，但是量體太龐大，而且應該逐步轉型。

台師大國文系教授徐國能則認為，私校中文系停招固然可惜，但確實應重新檢視課程結構，適度回應當代的需求，讓抱有文學夢的學生能在閱讀創作中得到滿足，為社會提供文化資源。

中文 少子化 科系

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