勤誠新代盃智慧機器人大賽AI高手雲集 虎科大低成本智能製造奪冠
第3屆勤誠新代盃智慧機器人競賽，國內各大學AI高手雲集，虎尾科大資訊工程系與機械設計工程系組成的跨系團隊，以高穩定度製程能力並結合手臂視覺檢測系統，實現低成本智能製造，獲得評審青睞奪下冠軍，不僅師生載譽返校，對台灣未來發展低成本高利潤的智能製造，將帶來極大貢獻，深獲各界好評。
勤誠新代盃智慧機器人競賽，是由國內伺服器機殼領導廠商勤誠興業、控制器大廠新代科技及新代子公司聯達智能，邀請虎尾科大、雲林科大、中正大學及嘉義大學合辦，同時邀請逢甲大學共同組隊參賽，角逐冠軍、優勝及佳作，最終由虎科大的「機不可失」團隊奪得冠軍，抱走12萬元獎金。
虎科大校長張信良指出，第3屆勤誠新代盃智慧機器人競賽聚焦在「低成本智能製造」為主軸，整合前兩屆題目應用，並加上協作機械手臂、AMR與雲端控制等智慧製造元素，實現無人化模組自動化生產。虎尾科大團隊由資工系助理教授詹竣傑、游允帥指導學生參賽，賽前並由機械設計系教授蕭俊卿驗收輔導成果。
虎尾科大團隊透過優化冶具設計，提升生產效率，提出換線改善，整合不同產品的產線至同一區域，並在機械手臂程式中設置自動換線功能，有效避免人工換線可能產生的定位誤差。同時運用AOI影像技術與最新YOLO v10物件辨識模型，針對產品進行鎖固結果判斷，大幅提高了品質檢測速度和準確性。
指導老師詹竣傑說，這次以「伺服器機殼的低成本智慧製造」為情境，仿照工廠實際組裝後窗模組的狀態，利用廠商提供的自走車進行送料，並使用4台機械手臂協作，完成自動上下料件與模組零件的鎖固動作，取代人工作業，實現生產過程的低成本智能化與自動化，相較於前兩屆的作品難度更高。
校長張信良說，低成本智能製造結合數位技術與智能化解決方案，是製造業的發展趨勢，不僅能提升生產效率、降低成本，也促進資源的最優配置。這不僅需要技術創新，還需要產學的緊密合作，虎科大在這方面致力培養具備未來視野和實踐能力的人才，助力產業升級與經濟發展。感謝勤誠興業與新代科技辦理研習營，讓學生提前與產業需求接軌，並鍛鍊與深化專業能力。
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