東華大學農服中心揭牌 供東部有機農產品驗證

國立東華大學成立「農業驗證與服務提升中心」，歷經3年籌備，今年6月順利取得「有機農產品驗證機構」資格，未來將協助東部地區有機農產品驗證。

農服中心今年6月通過全國認證基金會（TAF）認證，取得驗證機構資格，是東部首家有機農產品驗證中心。校長徐輝明指出，將為東部農業提供專業、即時且在地的驗證服務，促進農業升級與發展。

東華大學指出，農服中心成立3年，舉辦多場驗證、受訓課程，安排驗證機構與在地互動，將有機農產品驗證專業帶進東部，培育在地人才投入有機產業。

東華大學指出，農服中心未來除專注保障農產品安全與消費者權益，也會關注生產者的健康、生產條件與生活環境的公平性及可持續的經濟效益，培訓在地驗證稽核人才。

農服中心專案經理李彥志強調，中心秉持國際有機農業四大原則：健康、生態、公平與謹慎，並結合東部的友善、互信與合作精神，歡迎有意從事有機生產、友善環境耕作的農民、團體洽詢，共同推動有機農業發展。