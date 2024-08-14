快訊

16年異國婚姻結束！黃嘉千、夏克立一審落幕 法院判准離婚

外資買超248億元 買超這檔逾6.9萬張最多、第二名是反向ETF

東華大學農服中心揭牌 供東部有機農產品驗證

中央社／ 花蓮縣14日電

國立東華大學成立「農業驗證與服務提升中心」，歷經3年籌備，今年6月順利取得「有機農產品驗證機構」資格，未來將協助東部地區有機農產品驗證。

農服中心今年6月通過全國認證基金會（TAF）認證，取得驗證機構資格，是東部首家有機農產品驗證中心。校長徐輝明指出，將為東部農業提供專業、即時且在地的驗證服務，促進農業升級與發展。

東華大學指出，農服中心成立3年，舉辦多場驗證、受訓課程，安排驗證機構與在地互動，將有機農產品驗證專業帶進東部，培育在地人才投入有機產業。

東華大學指出，農服中心未來除專注保障農產品安全與消費者權益，也會關注生產者的健康、生產條件與生活環境的公平性及可持續的經濟效益，培訓在地驗證稽核人才。

農服中心專案經理李彥志強調，中心秉持國際有機農業四大原則：健康、生態、公平與謹慎，並結合東部的友善、互信與合作精神，歡迎有意從事有機生產、友善環境耕作的農民、團體洽詢，共同推動有機農業發展。

東華大學 消費者 農民

延伸閱讀

東部首家有機農產品驗證中心取得資格 檢驗更方便快速

東華大學研究光電場生態 除留下雨水還有野生動物進駐

農業天然災害救助 竹北、五峰即日起受理申請

【專家之眼】農業部宣稱外銷政策大成功 你相信嗎？

相關新聞

嘉大師資培育錄取正式教師創新高146人 將為教育注入新活力

國立嘉義大學肩負不同師資類科中教、小教、特教、幼教師資培育，每年培育近400名師資生，今年教師資格考試通過率近9成88....

勤誠新代盃智慧機器人大賽AI高手雲集 虎科大低成本智能製造奪冠

第3屆勤誠新代盃智慧機器人競賽，國內各大學AI高手雲集，虎尾科大資訊工程系與機械設計工程系組成的跨系團隊，以高穩定度製程...

親戚小孩想讀1科系！網一票搖頭「不要浪費生命」：以後會被AI取代

考慮到未來就業，很多人從高中就開始畢業後要讀什麼科系，有時真的會很苦惱。近日有一名網友表示，親戚的小孩明年要考大學了，目標是會計系，但原PO聽說四大會計事務所都很操，想問「該阻止他嗎？」，引起網熱議。

政大校長李蔡彥出訪日本姐妹校 研議與慶應義塾大學共同開課

國立政治大學校長李蔡彥日前出訪日本，拜訪慶應義塾大學、早稻田大學、筑波大學以及千葉大學四間姐妹校，針對AI領域的研究及其...

郵輪華語人才正夯 大學跨校「一條龍」取證獲國際認同

隨著郵輪市場版圖越來越大，華語服務人才需求大增；過去卡在法令和聯合國認可證照難取得，台灣學子只能望郵輪興嘆，近年經台灣國際郵輪協會牽線，重新編寫教材，大學跨校合作突破阻礙，完訓、取證一條龍，首批自訓郵輪服務人才，月初飛往新加坡登上雲頂夢號實習、工作，為台灣郵輪職涯開啟新頁。

拿MIT獎學金 他盼開發創新治療裝置

楊浩東自台大醫學工程學系畢業後赴美深造，到美國麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Lab）攻讀，優異表現，獲折合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。