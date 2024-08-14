AI列大一必修 北科大1500名新生必修人工智慧課程

順應AI大趨勢，國立台北科技大學自113學年起，大學部1500多位新生必修人工智慧相關課程。北科大表示，近日有9位老師以生成式AI導入創新教學，獲教育部核定通過113年度教學實踐研究計畫，涵蓋人文藝術及設計、工程、商業及管理、教育、通識等多元學門，於專業課程中融入AI工具應用，同時引導學生強化AI無法達成的素養及能力，成為善用AI的跨域人才。

北科大副校長楊士萱表示，北科大自112學年度起推動「生成式AI導入教學計畫」，希望大學部教師能透過生成式AI探索創新教學應用工具及方法，產出更貼近課程的教學資源，優化現有的教學教材。

楊士萱指出，為協助學生有能力應用AI解決其領域問題，北科大開課策略包括將各系必修的程式設計課程轉型，以涵蓋AI思維與運算思維，讓AI協助寫程式；開設以AI為核心知能的課程，如「人工智慧概論」及相關AI基礎課程；校院級AI專業課程，包括微學程「人工智慧與深度學習」、「工程數位科技與人工智慧」、「人工智慧賦能跨域應用」、「人本自然語言處理與互動設計」等，由學生自主規劃合適的學習歷程。

北科大教務長黃育賢指出，112學年有超過九成的修課學生，認同生成式AI工具讓他們提高自主學習的意願，及有效提升課程學習效果。黃育賢分享，電機工程系老師張致遠將生成式AI融入「數位訊號處理」課程，與學生共同發掘正確應用生成式AI且高效的方式，而非僅僅將其視為「能回答問題的google」。

張致遠分享，有學生利用生成式AI工具製作「複習懶人包」，作為未來協助自己高效複習的「客製化個人家教老師」，還有學生展現創意，運用AI生成一首「Z轉換之歌」，將琅琅上口的有聲教材納入自己的複習懶人包，作為學習的輔助工具之一。

黃育賢指出，透過人工智慧課程地圖的建置，協助學生更了解人工智慧產業應用及未來發展方向。另外，北科大也建立先進AI賦能實驗室，與國家太空中心、和碩、躍登科技、中華電信、工研院、資策會等單位合作，合開產業接軌課程，同時強化跨校實質合作培育AI人才。