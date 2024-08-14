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親戚小孩想讀1科系！網一票搖頭「不要浪費生命」：以後會被AI取代

親戚小孩想讀1科系！網一票搖頭「不要浪費生命」：以後會被AI取代

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有一名網友表示，親戚的小孩明年要考大學了，目標是會計系，不知道該不該阻止。 圖／pakutaso
近日有一名網友表示，親戚的小孩明年要考大學了，目標是會計系，不知道該不該阻止。 圖／pakutaso

考慮到未來就業，很多人從高中就開始想畢業後要讀什麼科系，有時真的會很苦惱。近日有一名網友表示，親戚的小孩明年要考大學了，目標是會計系，但原PO聽說四大會計事務所都很操，想問「該阻止他嗎？」，引起網友熱議。

一名網友在PTT發文指出，親戚的小孩明年要考大學，他說目標是會計系，原PO聽說現在四大會計事務所都很操，好奇「會計系現在出路怎麼樣？該阻止他嗎？」

不少網友表示不要念會計比較好，「以後可能會失業，AI後文組很慘」、「不要浪費生命」、「別鬧了，一切交易都上雲端，財報一下就出來，什麼固定資產查核、現金函證也不用，電腦授權資料一調就出來」、「認真回，阻止啊，會計薪水低」、「我認識兩個台大會計的都轉資工」。

但也有人認為，「國外的支持吧」、「老實說會計系比資工還難被AI取代」、「有興趣就念啊，看懂別人的財報，投資理財一把罩，會計師只是副業」、「四大合夥人隨便都幾千萬，哪會低啊」、「會計已經是腦筋不夠好，考不上電資醫牙的學生裡面很不錯的選擇了」。

會計師 科系

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