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政大校長李蔡彥出訪日本姐妹校 研議與慶應義塾大學共同開課

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大校長李蔡彥（左四）參觀早稻田運動博物館。圖／政大提供
政大校長李蔡彥（左四）參觀早稻田運動博物館。圖／政大提供

國立政治大學校長李蔡彥日前出訪日本，拜訪慶應義塾大學、早稻田大學、筑波大學以及千葉大學四間姐妹校，針對AI領域的研究及其相關課程和應用、運動科學領域的發展等與各校交流，並討論未來雙方課程上更多元的合作模式。李蔡彥也與當地交換生見面，關心學生在日發展和學習狀況。

政大表示，李蔡彥首個行程為拜訪AI領域發展重鎮慶應義塾大學，參訪該校人工智慧和程式設計學習組織（AIC）與生成式 AI lab，目前慶應義塾大學已有半數學生從事AI相關主題活動。

政大指出，雙方亦探討AI對各領域的影響，以及台日AI領域的人才和市場情況，未來兩校可以一同開發國際課程，由兩校AI相關領域的教授共同開課，或鼓勵兩校學生合作一起完成專案或短期交流互訪。

政大近年亦重視運動產業人才培育，113學年正式成立「運動產業與文化學士學位學程」。對此，李蔡彥本次也前往早稻田大學針對運動科學領域進行交流，李蔡彥與校內運動學程老師交流，討論以及國立、私立大學如何以學費支持運作、少子化對大學的影響等。

李蔡彥本次也赴筑波大學參訪，李蔡彥也表示，雖然政大並非以科技為強項，但也希望在AI發展的軌道上，扮演從人文社會觀點出發的角色。筑波大學也邀請政大加入 Campus-in-Campus（CiC）國際聯盟計畫，加深與聯盟內13所來自歐洲、亞洲、美洲等大學合作線上課程、增額交換生等合作。

本次出訪日本行程中，李蔡彥也與駐日本代表處副代表、教育組組長及秘書會面，討論日本高教市場及招生策略。在海外招生上，代表處建議，政大應積極參加台灣教育中心舉辦的留學招生展，累積經驗後再嘗試獨立赴海外各校招生。

慶應大學 政大 日本 運動

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