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拿MIT獎學金 他盼開發創新治療裝置

聯合報／ 記者許維寧／專訪
台灣學生楊浩東獲「麻省理工學院林挺生獎學金」，未來希望深耕醫學工程領域。圖／楊浩東提供
台灣學生楊浩東獲「麻省理工學院林挺生獎學金」，未來希望深耕醫學工程領域。圖／楊浩東提供

楊浩東自台大醫學工程學系畢業後赴美深造，到美國麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Lab）攻讀，優異表現，獲折合新台幣約三一○萬圓的「麻省理工學院林挺生獎學金（T.S.Lin Fellowship）」。他表示，小時候受科幻電影啟發，因而投入醫學工程領域，未來盼投入創新開發治療裝置，解決人類病痛。

楊浩東表示，媒體實驗室關注、解決人類生活中遇到的種種問題，從AI可能帶來的隱憂到人類的心理疾病，由各個小組提出解決方案，並以作品呈現自身概念和想法。為此，不同實驗室設有不同主題，從藝術創作橫跨至AI。

楊浩東說，小時受《駭客任務》等科幻電影影響，「如果哪天能做出一台大腦潛行裝置，連結到電腦，那應該很酷」。雖然家裡也曾勸說，讀資工、電機都能再跨域，讀醫學工程可能相對沒優勢；但「當時覺得，讀醫學工程就是為了興趣而讀」。

不過楊浩東也說，投入醫學工程後感受到實際問題，由於台灣相關產業尚不發達，多數仍從事製藥或化學合成，電子裝置發展稀缺。為此，學長姐建議，可赴美開眼界。

楊浩東去年負笈美國。他表示，實驗室致力研發生物裝置，投入電極微小化設計，如微小到可放置於腦中的晶片，盼透過電刺激，治療人類疾病。楊浩東已規畫攻讀博士，期望將研究成果落地應用。

美國 醫學 麻省理工學院

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