因應AI趨勢 弘光科大智慧與照護產業研發中心揭牌

全球健康照護需求增長，智慧科技的應用改變照護方式。因應AI時代趨勢，弘光科技大學成立智慧與照護產業研發中心，產、學、研各界精英探討及開發創新技術，提升照護成效與品質。

弘光科大成立智慧與照護產業研發中心，今天舉辦揭牌儀式，考試院委員王秀紅、總統府國策顧問廖美南、衛生福利部護理及健康照護司司長蔡淑鳳、衛生福利部護理及健康照護司科長何秀美、台中市大台中護理師護士公會理事長莊淑婷、彰化基督教醫院護理部主任李雅文、台灣大學護理學系暨研究所教授胡文郁、華康科技開發股份有限公司協理王聆瑜等。

校長黃月桂致詞表示，未來中心致力推動智慧健康照護技術的研發、跨領域合作、人才培養、社會責任四大面向發展。在智慧健康照護技術的研發方向，將利用人工智慧、大數據等技術，開發出更具人性化和智能化的健康照護產品和服務。

跨領域合作方面，中心成為學術研究、產業應用與臨床實踐之間橋梁，促進各方資源和技術的整合，共同推動健康照護領域的創新與進步。

人才培養上，致力培養具有創新思維和實踐能力的照護產業人才，確保在快速變化的醫療領域中做出更大的貢獻。社會責任部分，關注特殊群體的健康需求，推動健康照護的普及化和公平化，善盡社會責任。

黃月桂指出，在各方的共同努力下，智慧與照護產業研發中心的成立，能獲得豐碩的成果，為提升全民健康水平、促進社會福祉作出應有的貢獻，共同創造智慧健康照護的美好未來。