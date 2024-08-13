弘光科大成立智慧與照護產業研發中心 提升照護成效和品質

為因應AI時代趨勢，弘光科技大學成立智慧與照護產業研發中心，昨天舉辦揭牌儀式，中心將匯聚來自學術界、產業界以及研發界的精英，共同探討及開發創新技術，提升我國照護的成效與品質。

智慧與照護產業研發中心揭牌儀式，考試院委員王秀紅、總統府國策顧問廖美南、衛生福利部護理及健康照護司司長蔡淑鳳、衛福部護理及健康照護司科長何秀美、台中市大台中護理師護士公會理事長莊淑婷、彰化基督教醫院護理部主任李雅文、台灣大學護理學系暨研究所教授胡文郁、華康科技開發股份有限公司協理王聆瑜等人到場。

弘光科大校長黃月桂表示，未來中心將致力推動智慧健康照護技術的研發、跨領域合作、人才培養、社會責任四大面向的發展。在智慧健康照護技術的研發方向，將利用人工智慧、大數據等技術，開發出更具人性化和智能化的健康照護產品和服務；跨領域合作，中心將成為學術研究、產業應用與臨床實踐之間的橋梁，促進各方資源和技術的整合，共同推動健康照護領域的創新與進步。

中心將致力培養具有創新思維和實踐能力的照護產業人才，確保在這個快速變化的醫療領域中做出更大的貢獻；中心也會關注特殊群體的健康需求，推動健康照護的普及化和公平化，善盡社會責任。

黃月桂表示，在各方的共同努力下，智慧與照護產業研發中心的成立，一定能獲得豐碩的成果，為提升全民健康水平、促進社會福祉作出應有的貢獻，共同創造智慧健康照護的美好未來。