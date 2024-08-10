遠距實體雙管齊下 台大生英國實習接軌國際

入選台大國際引水人計畫與數發部跨域數位人才加速躍升計畫的台大學生，昨天在駐英代表處分享在英國企業實習的心得，以及如何透過實習展現台灣人才的實力。

駐英國台北代表處教育組、英國台大校友會昨天安排國際引水人計畫與跨域數位人才加速躍升計畫海外實習生與企業導師，拜訪駐英代表姚金祥、公使柳惠千、教育組組長畢祖安及僑務組組長陳世池，交流計畫心得與過程中的挑戰。

「國際引水人計畫」為全台第一個校級海外實習計畫，對象為來自台大不同系所、各專業領域的學生。今年台大與企業、非營利組織和研究機構合作，在世界各地提供超過100個職缺機會。獲選的大學部與研究所學生將進行約3個月的暑期實習，並接受企業導師的指導。

這次來到代表處參加交流的5位企業導師分別來自Instill AI（潤物科技）、Synology GmbH（群暉科技）、Genenet Technology（恩網科技）、Bellwether（瑞鑑航太）與TG0（觸零），涉及人工智慧、生醫、航太、數據等不同領域。

擔任企業導師，也是英國台大校友會理事長、英國台灣商會副會長的吳明璁除了分享自己在創業的經驗外，也談到計畫執行最困難的部分是處理簽證等問題，但還是很期待看到台英雙方持續加深交流。

「椅子才坐暖，人才就要走了」，這是國際引水人計畫讓企業導師感到最惋惜之處，這次交流中，導師們也跟駐處討論如何進行長期實習計畫，或是讓學生有機會在畢業後到英國就業。

來自台大生醫電資所碩一的陳同學說，在經過書審與面試後，獲得來到英國當地實習的機會，在公司內主要進行與自己專業相關的實驗操作，但平時也有機會接觸到其他組別的內容。她也提到，來到英國後才發現真的很喜歡這裡的氛圍。

值得一談的是，去年透過吳明璁與台大校方的牽線，國際引水人計畫與全球規模最大的英國植物園邱園（Kew Gardens）達成合作，上一屆的實習生對邱園的研究提供了實質幫助，讓英方對來自台灣的實習生有高度評價。

今年4位實習生各司其職，負責種子庫相關實驗與數據分析、公民科學教育與標本性狀分析等不同項目，他們不僅代表了台大，更展現了台灣人才的實力。

「跨域數位人才加速躍升計畫」則是由數位發展部數位產業署主辦，建立國際人才與產業交流的循環機制，以達成延攬外籍人才並強化本土人才國際化的目標，進而縮減產業數位人才的缺口。

參與計畫的學生會進行5個月遠端實習，並利用暑假兩週來到英國實際參訪企業。

台大資工系大四的羅同學說，當初在學長的推薦下報名計畫，很幸運透過計畫媒合到英國的公司，將過去所學實際應用到產業面。接下來也會利用學期間的時間，以遠距的方式，持續累積在國外公司實習的經驗。

駐英代表姚金祥對此計畫表現出高度興趣，並給予主辦計畫的台大高度肯定。姚金祥認為，國外的實習經驗很重要，而現在有了不同計畫的配合，對未來的發展十分看好。他強調，計畫是雙向的交流，也希望駐處能將英國人才帶到台灣。

教育組組長畢祖安則強調學以致用的重要性，盼能持續擴大交流計畫，不管對公司或是學生都有所幫助，更達到雙贏。他也鼓勵在場學生多利用教育部的資源，申請獎學金到英國或其他國家繼續深造。