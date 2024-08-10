全英語課程不再被動聽講 台師大送16校教授赴美訓練

國立台灣師範大學與美國德州大學奧斯汀分校合作，推動高等教育EMI全英語課程教師培訓，並移地訓練赴美2周。該批教師約20人，來自全台16所公私立大專校院，日前教師已返國，將成為國內各大學推動EMI教學的種子教師。

台師大表示，該批教師賴來自於台師大、政大、中大以及淡江、輔大等約16所學校，教師領域涵蓋藝術、人文、社會科學、企業管理、自然科學、數學、工程等領域，背景多元。

台師大教務長劉美慧表示，目前國內採用的EMI師培課程，無論是實體或線上課程，大都偏重被動聽講，並透過測驗來檢核教師學習成效，但如此的培育模式，較無法滿足教師進階的研習需求。

劉美慧說，台師大與德州大學奧斯汀分校歷經3個月共同研發，強調實作的產出型師培課程，70小時的移地訓練課程包含5門課程與5門工作坊，課程也回應教育趨勢融入AI工具應用。在移地訓練前先調查教師需求，了解教師專業以及在EMI教學面臨的挑戰，課程進行時根據教師語言能力及EMI授課經驗分組，採1比10小班教學，學員皆能充分互動與討論。

劉美慧說，本次移地訓練有兩大特色，一是觀課，學員教師可自德州大學十多門不同領域課程，選擇有興趣的主題，進入教室觀課並紀錄，與培訓教師共同議課討論；其次為實作，包含工作坊、教案設計與微型試教，以做中學的方式提升教學力。

中央大學機械工程學系助理教授邱德耀表示，培訓課程非常密集，互動、連結度高。機械工程的課程內容往往較為枯燥，但學到了在EMI教學中如何帶領學生互動和參與，讓學習更有趣、更有效率。

德州大學奧斯汀分校英語中心主任Michael Smith表示，儘管參與者們已在各自專業領域學有專精，但仍願意持續精進教學，展現了台灣的大學教授們優秀且願意為EMI授課努力，「非常感動。」

台師大表示，移地訓練只是開始，未來將籌組教師專業社群，邀請教師經驗分享，與UT Austin教師線上一對一討論，進行公開觀議課。移地訓練課程開啟台師大透過國際合作方式，發展符合本土需求的進階師培課程，也讓EMI種子教師擴散影響力。