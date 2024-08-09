「教授有大權恐沒其他老師收」他被狂羞辱崩潰想休學 引多人共鳴

日前一名研究生網友在論壇發文表示，自己的指導教授不論何時都常打電話給學生，通話內容經常都是教授的辱罵，而該名網友指出，這些辱罵是因為教授沒有時時精進自己的知識，甚至學生必須針對該名教授「毫無建設性的建議」，花費大量心力證明不可行。最近該名網友受失眠所苦，也會在母親關心近況時流淚，但內心毫無波瀾，這番莫名流淚的情況會重複發生，讓該名網友動了換教授、休學的念頭。

原PO在Dcard以「應該休學還是換指導教授嗎？&勸世文」發文透露，自己研究所的教授選擇系上的大佬，看似是不錯的指導教授人選，但原PO進了實驗室才發現不分平日、週末、早上、晚上，該教授都狂打電話給學生，早上7點至晚上10點原PO都有接過，教授通常都是打來辱罵，若原PO漏接電話再回撥，會罵得更慘。

談到辱罵的理由，原PO認為最根本的原因，是教授腦中的科技理論與知識沒有與時俱進地更新，也會輕信名不見經傳的懶人包，只要學生的言論與之有異，就會暴怒，更甚，會提出「毫無建設性的建議」，學生還得花費大把心力證明其不可行，因為直接講述或者端出別人的文獻，教授都不相信。原PO還舉了一件親身經歷證明教授沒有時時精進自己，有一次原PO說明訓練結果，結果教授連基礎的名詞都不清楚，甚至罵原PO不要講新的名詞。

原PO更坦言，每次線上會議和接到該名教授電話，他都會把自己關在房間壓低聲音，因為害怕家人得知自己被如此羞辱會難過。最近原PO飽受失眠所擾，也會在內心毫無波瀾的情況下莫名流淚，他直言，「在社交場合我都必須努力忍住淚腺，就怕影響他人的心情」，以上種種讓原PO產生更換教授、休學的念頭，針對前者的選項，原PO擔心因該名教授位高權重，恐沒有其他教授會收留原PO。

許多網友坦言自己與原PO有相似遭遇，「我跟你一樣的經歷，導致在寫論文途中，只要一接到教授電話我就心跳加快呼吸困難，也是常常被破口大罵，每當我做比較新的東西他不太了解時，就會全盤推翻我的言論」、「我的教授跟你一樣，我畢業之後只想待在一個小公司穩穩做，薪水不高沒關係，不要有壓力，不要加班」、「過來人，遭遇一模一樣，一開始打算咬牙選，後來真的撐不下去」、「我也是遇到爛教授果斷休學，現在過得很開心，有找到活著的意義，人生也不一定要現在讀研究所」、「老哥加油，我們同病相憐，我也是從早到晚都在接電話，常常都是莫名其妙被辱罵，明明確認過不是自己的錯誤」、「加一，拍拍原PO，教授希望我能在短短的時間內生出另一篇論文，好不容易熬到口試完，審定書卻被壓著死不簽，只要想到要跟教授接觸、開會就覺得很反胃」、「跟我教授好像，但我後來休學重考了」。