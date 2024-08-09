慈大與菲律賓雅典耀大學簽備忘錄 培育醫療人員

花蓮慈濟大學與菲律賓三寶顏雅典耀大學6日於雅典耀大學簽署合作備忘錄，兩校皆致力於解決偏鄉醫療問題及培育醫療人員，這次也共同參與義診活動。

菲律賓三寶顏雅典耀大學校長厄爾納爾德（Fr.Ernald Andal,SJ）指出，雅典耀大學是百年歷史的天主教大專院校，1994年成立醫學院，致力於解決偏鄉醫療問題，培養學生具備醫療技術與人文關懷。

厄爾納爾德（Fr.Ernald Andal,SJ）指出，這次該校第一次與外校簽署合作備忘錄，未來兩校將是夥伴關係，希望學生們可以珍惜互相學習的機會，看見學醫的初衷。

慈濟菲律賓分會副執行長楊偉順表示，三寶顏市（Zamboanga）之前發生火災，當時向雅典耀大學請求開放校園暫時安頓災民，獲得同意，開啟校方與慈濟的合作，這次簽約儀式前，也安排2校學生參與義診活動。

簽約儀式中，慈大副校長暨醫學院院長陳宗鷹介紹慈大歷史，同樣也是於1994年創立醫學院，解決當年台灣東部醫療人員不足的問題，2校創校都是因為宗教慈悲為懷的大愛。

雅典耀大學學生厄爾（Earl Rico Luna）為參訪學生導覽校園，分享菲律賓偏鄉公共衛生問題。慈大教務長謝坤叡介紹慈大無語良師、模擬醫學課程及研究成果。

參與義診及簽約活動的慈大醫學系學生施皇宇分享，雅典耀大學的學生很熱情，這次共同參與義診活動，看到診療環境跟醫院的差異，讓他更能同理病患處境。