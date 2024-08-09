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台北醫學大學體系 獲亞太永續行動獎19個獎項

中央社／ 台北9日電

台北醫學大學與醫療體系參與2024年亞太永續博覽會，以數位賦能、全人關懷為主軸，在永續行動獎中囊括7金、7銀、3銅等19個獎項。

2024年第3屆亞太永續博覽會於本月8日至10日在台北世貿一館舉行。北醫大與醫療體系參展，在社會關懷、綠色校園、數位轉型、智慧醫療等4大面向展現具體成果。

北醫大今天發布新聞稿，說明獲得獎項的成果。其中人文暨社會科學院深耕台北市大稻埕街區，透過文史、藝文及中醫藥推廣活動，期盼帶動中草藥文化復振與創新。營養學院則以「永續綠能飲食救地球」方案，走入城鄉推動食品安全和營養觀念。

北醫大附設醫院推動永續照護模式，導入5大智能系統，達成減少等候、省工時、無紙化目標。市立萬芳醫院（委託北醫大辦理）協助史瓦帝尼提升各癌別診斷率、降低子宮頸癌死亡，也獲得肯定。

北醫大校長吳麥斯表示，未來北醫大體系將善用「1校6院」的醫療、教育資源，透過校院合作，積極推動數位永續雙軸轉型，從校園到地方、從社區到國際，擁抱社會責任，攜手邁向更美好的永續未來。

除了北醫大，中央大學也在2024亞太暨台灣永續行動獎拿下1金、2銀。中大發布新聞稿指出，「海好友你」計畫和桃園市政府合作，以海岸環境監測、保育行動、環境教育、社會企業等行動策略，建立海岸社區的永續發展，讓桃園海岸魅力再現。

中大的「身生不息」計畫，結合跨領域的學術專業，提出桃園在地身障者共融創業教育與共融科技行動，同樣獲得永續行動獎肯定。

北醫大 桃園 永續

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