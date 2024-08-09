被爆欠工讀薪資 彰師大：已入帳

國立彰化師範大學被投訴拖欠工讀生薪水，28名工讀生總共13.6萬多元，被拖欠給付超過1個月。彰化師大學生會聲援，要求校方加速發薪。校方昨表示，因6月工讀時數超支，無法在7月及時核發，昨已匯款到學生帳戶，將全面控管與檢討。彰化縣勞工處表示，工讀生也受勞基法保障，將主動調查，若確實延遲給付，依法可開罰2萬至100萬元。

彰化師大有學生投訴，在學校擔任工讀生，因處理薪水的行政單位負責人調動，導致薪水遲發，許多學生是靠工讀金在生活，向校方投訴無效，轉而向學生會求助。彰化師大學生會發表聲明，負責工讀金的行政人員說，將請示學務長、校長，爭取行政單位工讀金先發放，不過因公文尚未獲得簽核，無法確定薪資發放時間點。

彰化師大昨上午發新聞稿表示，彰化師大工讀金的用人單位，6月時工讀時數超支，導致經費超支無法及時在7月核發工讀金；為避免影響學生，學務處業已在8月2日緊急上簽，經校長同意，已完成工讀金核發程序，昨天匯款到學生帳戶，將會發簡訊及電子郵件，通知學生6月薪資入帳。

彰化師大表示，針對本次工讀薪資遲發事件，對工讀生造成不便深感歉意，將檢討經費控管與改善，避免再次發生。

彰化縣政府勞工處表示，工讀生適用正職勞工，受到勞動基準法保障，既約定什麼時候發放薪資，即須依照約定時間，彰化師大被投訴遲延發放工讀生薪資，既經媒體披露，勞工處會主動介入了解、輔導，如果確有違法情事，依勞基法規定，可處2萬元到100萬元罰鍰。