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延續台美教育倡議精神 台大與西北大學續簽合作案

中央社／ 紐約8日專電

國立台灣大學與美國西北大學7日就兩校合作備忘錄續約，延續2020年底啟動的「台美教育倡議」下首件校對校合作計畫，極具指標性意義。

台大與位於伊利諾州的西北大學（NorthwesternUniversity）於2021年簽訂校對校合作備忘錄，兩校7日進行續約儀式，同意繼續擴大合作，落實「台美教育倡議」交流成果。

儀式由西北大學首席副校長海格提（KathleenHagerty）及台大國際長袁孝維代表簽署。駐芝加哥辦事處長類延峰代表外交部，「台灣之友基金會」理事李庭杰出席，共同見證續約。西北大學校長希爾（Michael H. Schill）到場，台大副國際長李君浩也於線上出席。

合作案由台大、西北大學、外交部及芝加哥台灣之友基金會在2021年首次簽署，由4方共同出資，基於平等互惠精神，建立語言學伴及互訪、短期研習、台灣派遣優秀華語教師赴西北大學教學，及兩校尖端科技及醫學領域合作。

此外，合作案透過企業平台推動產學合作，有效提升兩校學生的華語文、英語教育、企業人才培育，大幅拓展學生國際觀及視野，厚實雙方在科技研究上的動能及國際競爭力。

類延峰指出，在政府長期居間聯繫推動下，台灣與美國中西部兩所頂尖學府在2021年簽定合作案，是2020年12月啟動「台美教育倡議」以來，首件校對校合作交流計畫，極具開創性指標意義。

合作案3年來成果豐碩，增進雙向民間情誼，提振雙邊語文及學術實力，亦有助於台灣達成2025年「雙語國家」目標。兩校續約展現台美持續深化夥伴關係的決心。類延峰也感謝台灣之友基金會再次贊助支持台美學術交流計畫，增進雙邊學子的瞭解與情誼。

台大 外交部 美國

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