網讚學妹好帥！她不畏權威課堂糾正教授：是你讓人不敢表態是女性主義者

日前有一名網友在社交平台上發文透露，自己修過一堂通識課，課堂中會觀看紀錄片，教授會點名學生發表意見，有一次播的紀錄片涉及越南籍配偶議題，該名網友被教授請求發表意見，而該名網友言談中提及性別議題、女性主義，卻讓教授嘆氣，並說，別任何事都扯到女性主義，更說「凡事都扯性別，只會讓人不敢說自己是女性主義者，我來問問在場有誰敢說自己是女性主義者，是女性主義者的舉手」，此時只有一位該名網友的學妹舉手，並直指是教授的詢問方式讓人不敢表態。底下網友紛紛稱讚該名學妹。

該名網友在Threads上發文，自己修過一門課堂會播紀錄片的課，教授會鼓勵學生多發表意見，該名網友回憶，「有次播放一部越南籍配偶嫁到台灣的電影，影片跟拍好幾位越南女子的台灣生活，有的不適應委屈落淚、思念家鄉，也有的很積極想在台灣活出新的生活」，影片結束後該名網友被教授點名發言，他回應從這部片可以探討性別議題，教授對此發出帶有疑問的「嗯？」該名網友補充，「例如有幾位受訪者都有提到被夫家當成生育機器，一定要在家顧家庭……就覺得可以討論到一些女性主義的……」，教授卻對這段話嘆氣。

教授直指，「女性主義」這個詞被濫用了，看完紀錄片應該思考越籍配偶逃跑、騙婚、騙錢的議題，而非看著女性「在螢幕面前流淚」就認為是性別議題，教授更在課堂上問「凡事都扯性別」的風氣下，誰敢自認是女性主義者。

該名網友沒想到自己的學妹舉手了，而學妹更對教授直言，「我就是女性主義者，我覺得這沒什麼敢不敢，是老師你詢問的方式會讓人不敢表態」，更補充礙於教授詢問的語氣、學分的壓力，沒有人會願意跳出來當箭靶。

網友紛紛留言讚賞該學妹，「學妹好帥！下課跟她要簽名，這以後會當主管」、「學妹好棒喔，還有提醒出老師跟學生有權勢關係」、「學妹的能量很足，但不代表你的能量在那個狀況撐不到教授反省是錯的，你只是也被教授在那間教室的權威與氣勢壓到了而已」、「學妹真的好棒」、「學妹很棒！一開始提出來的你也很棒！勇氣除了需要時間培養，需要信念與知識作為後盾，也需要同路人互相扶持」。