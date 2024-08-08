遭控惡意資遣揭弊教師 南亞學院：子虛烏有

1名吳姓教師受聘南亞技術學院，指出因拒絕配合校方營區專班授課而遭提報資遣，吳姓教師與高教工會提出不當勞動行為裁決。南亞技術學院今天表示，指控是子虛烏有。

高教工會與吳姓教師今天在勞動部前召開記者會，吳姓教師指出，他在108學年第1學期時接獲學校要求支援馬祖營區在職專班課程，安排星期六、日密集授課，將1學期課程於4天上完，且期中考、期末考在周日課程結束時同時完成，若學生出席率差，甚至未出席考試，學校要求「給學生補考或補交報告，有成績就可以」。

吳姓教師說，由於學校所為明顯違反現行教育法令，他不敢苟同這販賣文憑及詐領經費的方式，因此108學年第2學期開始拒絕再次前往授課，學校便以各種整肅手段對付，包含逼辭行政、調換系所、考評不及格，甚至到現在的完全不排課程，想要惡意資遣。

高教工會表示，南亞技術學院針對異議教師惡意打壓的行為，當今在諸多私立大專校院屢見不鮮，侵害教師工作權益及正常高教環境甚鉅，政府單位絕不該坐視不管，何況南亞的狀況已屬「累犯」，近3年來被校方提報資遣的教師，每一名都是曾公開監督校務或不願配合的教師。

高教工會認為，如果教師工作權益未受維護將會形成寒蟬效應，大學教師不再能公開發表意見，使得應當容許正常批評辯論的大學校園，淪為少數高層獨裁統治的環境，不但傷害教師，也傷害學生。

高教工會表示，南亞學校高層對吳姓教師的惡意打壓作為，是在踐踏全國大專校院教師的工作尊嚴與言論自由，工會目前已向勞動部提出「不當勞動行為裁決」，盼能杜絕如南亞學校此種因教職員從事工會活動監督校務而遭打壓的情事，並向各大專校院喊話應嚴肅尊重教師監督校務的權利。

工會表示，若勞動部認定南亞學院不當打壓行為屬實，也將要求南亞學院應立刻回復吳姓教師應有權益，依法接受裁罰，並公開刊登裁決書於學校官網，以正視聽。

對此，南亞技術學院發布新聞稿表示，每年均提出優退離獎勵辦法，最高獎勵金新台幣100萬元；吳姓教師近年資績排序為系上最後1名，由於系上課程不足，依規定啟動安置作業。

南亞技術學院表示，由於輔導吳姓教師校內外安置不成，擬額外給予100萬元獎勵金，但吳姓教師不接受；吳姓教師112學年度第1、第2學期迄今均未授課，每月依然領薪，學校依規定擬啟動資遣作業。

南亞技術學院說，過去營區專班外島班授課事宜已經教育部指正後調整，各系排課也均依排課辦法、規定辦理，吳姓教師指控是子虛烏有，令人匪夷所思；針對不實指控暫不予追訴，並已完備資遣作業報部。